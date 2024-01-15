В Кургане коммунальщики досрочно откроют улицу для движения

В Кургане участок улицы Рылеева будет досрочно открыт для проезда 16 января с 14:00 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз».
«Бригады „Водного Союза“ досрочно завершили работы по подключению жилого дома по ул. Рылеева,37 к централизованной системе водоотведения. 16 января после 14-00 проезжая часть на участке от жилого дома №35 до жилого дома № 39 будет открыта для движения», — говорится в сообщении компании.
Изначально снять ограничение планировалось 23 января. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково Кургана на две недели перекроют движение по улице Рылеева. Запрет вводился для проведения работ по подключению дома к централизованной канализации.
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