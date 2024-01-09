В Кургане закроют движение на улице Рылеева в микрорайоне Рябково Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Рябково на две недели перекроют движение по улице Рылеева. Запрет будет действовать до 23 января. Об этом сообщается в группе «Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте».

«На две недели будет закрыто движение транспорта на участке Рылеева — от дома № 35 до № 39. Ограничение будет действовать с 09:00ч 10 января до 21:00 23 января», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Указано, что запрет вводится для проведения работ по подключению дома, расположенного по адресу улица Рылеева, 37, к централизованной канализации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане до 10 декабря продлевали закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. На данном участке проводился капитальный ремонт напорного коллектора.