09 января 2024

В Кургане на две недели закроют улицу в микрорайоне Рябково. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
В Кургане закроют движение на улице Рылеева в микрорайоне Рябково Фото:

В Кургане в микрорайоне Рябково на две недели перекроют движение по улице Рылеева. Запрет будет действовать до 23 января. Об этом сообщается в группе «Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте».

«На две недели будет закрыто движение транспорта на участке Рылеева — от дома № 35 до № 39. Ограничение будет действовать с 09:00ч 10 января до 21:00 23 января», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Указано, что запрет вводится для проведения работ по подключению дома, расположенного по адресу улица Рылеева, 37, к централизованной канализации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане до 10 декабря продлевали закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. На данном участке проводился капитальный ремонт напорного коллектора.

В Кургане до 23 января частично закроют движение по улице Рылеева
В Кургане до 23 января частично закроют движение по улице Рылеева

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в микрорайоне Рябково на две недели перекроют движение по улице Рылеева. Запрет будет действовать до 23 января. Об этом сообщается в группе «Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте». «На две недели будет закрыто движение транспорта на участке Рылеева — от дома № 35 до № 39. Ограничение будет действовать с 09:00ч 10 января до 21:00 23 января», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Указано, что запрет вводится для проведения работ по подключению дома, расположенного по адресу улица Рылеева, 37, к централизованной канализации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане до 10 декабря продлевали закрытие перекрестка улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. На данном участке проводился капитальный ремонт напорного коллектора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...