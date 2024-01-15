Экс-мэр из ХМАО предстанет перед судом из-за коррупционного скандала

16 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Экс-глава Барсово предстанет перед судом Сургутского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава поселения Барсово Сургутского района предстанет перед судом из-за коррупционного скандала. Вячеслава Позднякова обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают пресс-службы СК и прокуратуры ХМАО. «Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый по иску прокуратуры освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, экс-глава обвиняется в нецелевом расходовании более девяти млн рублей, которые были выделены на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства территории. Он же долгое время не признавал аварийным один из муниципальных домов, из-за этого жители были вынуждены проживать в опасных условиях. Также ему вменяют конфликт интересов: трудоустройство падчерицы в подведомственное мэрии учреждение. Кроме того, его родственница приобрела жилье в аварийном доме и взамен него смогла получить квартиру в новостройке. Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре ХМАО, добавили в пресс-службе надзорного ведомства, дело передано в Сургутский районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр из ХМАО не смог оспорить решение суда об отставке. Седьмой кассационный арбитражный суд Челябинска не удовлетворил его жалобу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава поселения Барсово Сургутского района предстанет перед судом из-за коррупционного скандала. Вячеслава Позднякова обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают пресс-службы СК и прокуратуры ХМАО. «Уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый по иску прокуратуры освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, экс-глава обвиняется в нецелевом расходовании более девяти млн рублей, которые были выделены на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства территории. Он же долгое время не признавал аварийным один из муниципальных домов, из-за этого жители были вынуждены проживать в опасных условиях. Также ему вменяют конфликт интересов: трудоустройство падчерицы в подведомственное мэрии учреждение. Кроме того, его родственница приобрела жилье в аварийном доме и взамен него смогла получить квартиру в новостройке. Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре ХМАО, добавили в пресс-службе надзорного ведомства, дело передано в Сургутский районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр из ХМАО не смог оспорить решение суда об отставке. Седьмой кассационный арбитражный суд Челябинска не удовлетворил его жалобу.