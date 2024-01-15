Фельдшеры из Кушвы назвали третью причину массовых увольнений из скорой

Фельдшеры из Кушвы пожаловались на прессинг со стороны начальства

16 января 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Медики заявили о прессинге со стороны руководства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты Фельдшеры станции скорой помощи в Кушве (Свердловская область) заявили о прессинге со стороны руководства, из-за которого сотрудники бегут из больницы. В частности, они пожаловались на придирки заместителя главного врача Альфии Лихачевой. Подробности URA.RU рассказал один из членов профсоюза, записавшего обращение президенту Владимиру Путину. Тогда они заявляли о низких зарплатах и высоких нагрузках. «Начмед Лихачева считает себя царем и богом. Например, к нам пришла из соседнего города сотрудница, ей остался год доработать до сельской пенсии. Она 23 года отработала, и у нее никогда не было замечаний ни по картам вызовов, ни за накрашенные ногти, а тут началось самодурство какое-то. [Лихачева] акт написала, что ногти не положено красить по СанПину. Хотя стандарты эти давно устарели, они писались, когда лак был старый, он крошился и, конечно, был запрещен», — сказал собеседник агентства. По его словам, начмед общается с подчиненными высокомерно и изводит придирками. Из-за прессинга, говорит собеседник, за последние годы многие уволились с работы. «Хотя лучше бы Лихачева следила за тем, чтобы у нас медперсонал в больнице всегда был, чтобы было кому дежурить: у нас бывает, что иногда хирурга нет или терапевта. Она этими вопросами должна заниматься, а не лаком. Мы же видим как на других отделениях работают девочки: и ногти накрашены, и никто не стращает их за это. Если еще за внешний вид будут предъявлять, тогда вообще кто работать будет?» — задается вопросом фельдшер. Альфия Лихачева не захотела прокомментировать корреспонденту претензии подчиненных. «Я сейчас занята. Не могу с вами разговаривать», — коротко ответила начмед. Кушвинские медики пожаловались президенту Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву на низкие зарплаты и огромную нагрузку из-за дефицита кадров. Свердловский минздрав заявил, что часть озвученной информации не нашла своего подтверждения. Тем не менее по распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова в Кушву выехала делегация для проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фельдшеры станции скорой помощи в Кушве (Свердловская область) заявили о прессинге со стороны руководства, из-за которого сотрудники бегут из больницы. В частности, они пожаловались на придирки заместителя главного врача Альфии Лихачевой. Подробности URA.RU рассказал один из членов профсоюза, записавшего обращение президенту Владимиру Путину. Тогда они заявляли о низких зарплатах и высоких нагрузках. «Начмед Лихачева считает себя царем и богом. Например, к нам пришла из соседнего города сотрудница, ей остался год доработать до сельской пенсии. Она 23 года отработала, и у нее никогда не было замечаний ни по картам вызовов, ни за накрашенные ногти, а тут началось самодурство какое-то. [Лихачева] акт написала, что ногти не положено красить по СанПину. Хотя стандарты эти давно устарели, они писались, когда лак был старый, он крошился и, конечно, был запрещен», — сказал собеседник агентства. По его словам, начмед общается с подчиненными высокомерно и изводит придирками. Из-за прессинга, говорит собеседник, за последние годы многие уволились с работы. «Хотя лучше бы Лихачева следила за тем, чтобы у нас медперсонал в больнице всегда был, чтобы было кому дежурить: у нас бывает, что иногда хирурга нет или терапевта. Она этими вопросами должна заниматься, а не лаком. Мы же видим как на других отделениях работают девочки: и ногти накрашены, и никто не стращает их за это. Если еще за внешний вид будут предъявлять, тогда вообще кто работать будет?» — задается вопросом фельдшер. Альфия Лихачева не захотела прокомментировать корреспонденту претензии подчиненных. «Я сейчас занята. Не могу с вами разговаривать», — коротко ответила начмед. Кушвинские медики пожаловались президенту Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву на низкие зарплаты и огромную нагрузку из-за дефицита кадров. Свердловский минздрав заявил, что часть озвученной информации не нашла своего подтверждения. Тем не менее по распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова в Кушву выехала делегация для проверки.