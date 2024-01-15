Андрей Карлов назначил проверку после жалоб кушвинских медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Видео с обращением появилось в местных СМИ.

«Мы, сотрудники, фельдшеры, медсестры, водители, заявляем протест против унизительно низких зарплат, не соответствующих тяжести работы труда экстренной службы. Мы не можем спокойно наблюдать, как страдает качество оказания экстренной и неотложной помощи населению. Из-за усталости персонала растет риск врачебных ошибок, из-за нехватки бригад и отсутствия гаражей часто они [вызовы] просто не могут быть выполнены в 20-минутный норматив», — передает издание 66.ru негодования медиков.

По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три, которым приходиться за 12-часовую смену обслуживать и соседние населенный пункты в 100 километрах от города. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей, а за ночные смены им доплачивают всего 25% от оклада, хотя по соглашению со свердловским минздравом допустимый уровень доплат составляет 100%.

В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения. Несмотря на это, по распоряжению Карлова, 16 января в Кушву приедут сотрудники министерства и главные внештатные специалисты, которые организуют проверку.

Ранее стало известно, что екатеринбургских сотрудников скорой помощи якобы оставили без 13-й зарплаты. Причинами не выплат были названы опоздания на вызовы. В региональном минздраве данную информацию не подтвердили, добавив, что сотрудники СМП получили премии.