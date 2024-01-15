Минздрав проверяет медиков в Кушве после обращения Путину и Куйвашеву

16 января 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники минздрава выехали в Кушву, чтобы проверить сведения, опубликованные в СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области проведет проверку после сообщений в СМИ о протесте работников скорой медицинской помощи в Кушве. Причиной массовых жалоб стали низкие зарплаты — 25 тысяч рублей. Медики даже обращались к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву. «Ряд данных, озвученных в обращении, не нашел подтверждения. По распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова на проверку выехали сотрудники минздрава и главные внештатные специалисты. Будет проведена проверка оказания медпомощи, штатного расписания, начислений заработных плат, в том числе положенных надбавок, а также материально-технических условий», — сообщили URA.RU в региональном минздраве. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей.

Министерство здравоохранения Свердловской области проведет проверку после сообщений в СМИ о протесте работников скорой медицинской помощи в Кушве. Причиной массовых жалоб стали низкие зарплаты — 25 тысяч рублей. Медики даже обращались к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву. «Ряд данных, озвученных в обращении, не нашел подтверждения. По распоряжению министра здравоохранения Андрея Карлова на проверку выехали сотрудники минздрава и главные внештатные специалисты. Будет проведена проверка оказания медпомощи, штатного расписания, начислений заработных плат, в том числе положенных надбавок, а также материально-технических условий», — сообщили URA.RU в региональном минздраве. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей.