В ЯНАО отменили занятия для школьников, учащихся во вторую смену

На Ямале из-за погоды отменили очное обучение школьников
В Салехарде (ЯНАО) объявили актированный день для учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«Отмена занятий школьников 2 смены: 1-11 класс. Погода -41 градус, ветер 2 метра в секунду», — говорится в сообщении.
В Новом Уренгое ученики с 1 по 11 класс так же могут остаться дома из-за неблагоприятной погоды. «Информация для второй смены обучающихся: Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс. В Новом Уренгое -41 градус, ветер 3 метра в секунду», — сообщили в telegram-канале «НУР официально».
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