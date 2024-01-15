15 января 2024

В ЯНАО отменили занятия для школьников, учащихся во вторую смену

В Салехарде и Новом Уренгое отменили уроки во второй смене из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, дети, школьники, ученики
На Ямале из-за погоды отменили очное обучение школьников Фото:

В Салехарде (ЯНАО) объявили актированный день для учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«Отмена занятий школьников 2 смены: 1-11 класс. Погода -41 градус, ветер 2 метра в секунду», — говорится в сообщении.

В Новом Уренгое ученики с 1 по 11 класс так же могут остаться дома из-за неблагоприятной погоды. «Информация для второй смены обучающихся: Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс. В Новом Уренгое -41 градус, ветер 3 метра в секунду», — сообщили в telegram-канале «НУР официально».

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В Салехарде (ЯНАО) объявили актированный день для учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Отмена занятий школьников 2 смены: 1-11 класс. Погода -41 градус, ветер 2 метра в секунду», — говорится в сообщении. В Новом Уренгое ученики с 1 по 11 класс так же могут остаться дома из-за неблагоприятной погоды. «Информация для второй смены обучающихся: Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс. В Новом Уренгое -41 градус, ветер 3 метра в секунду», — сообщили в telegram-канале «НУР официально».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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