В ЯНАО отменили занятия для школьников, учащихся во вторую смену

В Салехарде и Новом Уренгое отменили уроки во второй смене из-за непогоды

16 января 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

На Ямале из-за погоды отменили очное обучение школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) объявили актированный день для учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Отмена занятий школьников 2 смены: 1-11 класс. Погода -41 градус, ветер 2 метра в секунду», — говорится в сообщении. В Новом Уренгое ученики с 1 по 11 класс так же могут остаться дома из-за неблагоприятной погоды. «Информация для второй смены обучающихся: Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс. В Новом Уренгое -41 градус, ветер 3 метра в секунду», — сообщили в telegram-канале «НУР официально».

В Салехарде (ЯНАО) объявили актированный день для учащихся во вторую смену. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Отмена занятий школьников 2 смены: 1-11 класс. Погода -41 градус, ветер 2 метра в секунду», — говорится в сообщении. В Новом Уренгое ученики с 1 по 11 класс так же могут остаться дома из-за неблагоприятной погоды. «Информация для второй смены обучающихся: Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 11 класс. В Новом Уренгое -41 градус, ветер 3 метра в секунду», — сообщили в telegram-канале «НУР официально».