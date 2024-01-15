Браконьер из ЯНАО выловил осетра и попал под уголовное дело

16 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Ямалец поймал осетра сетью и попал под уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр, стоимостью почти в полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «При осмотре рыболовной сети задержанного транспортные полицейские обнаружили одну особь Сибирского осетра, который является особо ценным видом рыбы и занесен в Красную книгу РФ. Ущерб причиненный, водным биологическим ресурсам за вылов краснокнижного осетра составил 481 тысячу 368 рублей, за незаконный вылов мужчине грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, а также выплата крупного штрафа», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Нарушитель был задержан 7 января транспортными полицейскими Салехарда, которые, совместно с инспекторами Рыбнадзора патрулировали акваторию Оби. Как пояснил полицейским задержанный браконьер, он приехал на рыбалку на снегоходе, рыбачил с помощью капроновой сети, а появление представителей закона стало для него неожиданностью. Подразделением дознания Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, попадающего под статью «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, который ловил рыбу сетями. Среди его улова оказался сибирский осетр, стоимостью почти в полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «При осмотре рыболовной сети задержанного транспортные полицейские обнаружили одну особь Сибирского осетра, который является особо ценным видом рыбы и занесен в Красную книгу РФ. Ущерб причиненный, водным биологическим ресурсам за вылов краснокнижного осетра составил 481 тысячу 368 рублей, за незаконный вылов мужчине грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, а также выплата крупного штрафа», — сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Нарушитель был задержан 7 января транспортными полицейскими Салехарда, которые, совместно с инспекторами Рыбнадзора патрулировали акваторию Оби. Как пояснил полицейским задержанный браконьер, он приехал на рыбалку на снегоходе, рыбачил с помощью капроновой сети, а появление представителей закона стало для него неожиданностью. Подразделением дознания Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, попадающего под статью «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».