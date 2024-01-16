Focus: вопрос мобилизации на Украине засекречен

Вопрос мобилизации на Украине засекречен и 90% депутатов не имеют к нему доступ. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, Андрей Осадчук.
«90% депутатского корпуса не имеет данных к военной тайне, потому что многие процессы остаются засекреченными по определенным причинам», — сказал Осадчук, его слова передает украинское издание «Фокус». Он добавил, что из-за этого принимать решения практически невозможно. По его словам, это касается информации о формировании подразделений, дефиците, военных потерях, бюджете, военных планах и прочего.
Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщила, что правительство собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, передает RT. Она отмечала, что спорным вопросом является мобилизация людей с инвалидностью.
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