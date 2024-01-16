Самолет, летевший из ХМАО, вынужденно приземлился в Тюмени из-за неисправности

На рейсе Utair из Ханты-Мансийска в Челябинск случился сбой кондиционера

16 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

На авиарейсе, летевшем из ХМАО в Челябинск, произошел сбой системы кондиционирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время рейса авиакомпании Utair, следовавшем из Ханты-Мансийска в Челябинск, обнаружился сбой в системе кондиционирования, из-за которого в салоне не регулировалась температура. Для устранения неисправности самолет вынужденно приземлился на запасной аэродром Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «ВС ATR-72-212A RA-67683, рейс УТА117 Ханты-Мансийск — Челябинск за 14.01.2024. Произведена посадка на запасной а/п Тюмень (Рощино) при выполнении по причине неисправности правой СКВ: не регулируется температура в пассажирском салоне, как в ручном, так и в автоматическом режиме», — пояснили в публикации канала. На воздушном судне был выполнен ремонт системы кондиционирования. После вынужденной посадки самолет допустили до последующей эксплуатации. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для уточнения деталей инцидента. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.

Во время рейса авиакомпании Utair, следовавшем из Ханты-Мансийска в Челябинск, обнаружился сбой в системе кондиционирования, из-за которого в салоне не регулировалась температура. Для устранения неисправности самолет вынужденно приземлился на запасной аэродром Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «ВС ATR-72-212A RA-67683, рейс УТА117 Ханты-Мансийск — Челябинск за 14.01.2024. Произведена посадка на запасной а/п Тюмень (Рощино) при выполнении по причине неисправности правой СКВ: не регулируется температура в пассажирском салоне, как в ручном, так и в автоматическом режиме», — пояснили в публикации канала. На воздушном судне был выполнен ремонт системы кондиционирования. После вынужденной посадки самолет допустили до последующей эксплуатации. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для уточнения деталей инцидента. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.