Самолет, летевший из ХМАО, вынужденно приземлился в Тюмени из-за неисправности

На рейсе Utair из Ханты-Мансийска в Челябинск случился сбой кондиционера
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, авиация, двигатель, предполетная подготовка, самолет
На авиарейсе, летевшем из ХМАО в Челябинск, произошел сбой системы кондиционирования Фото:

Во время рейса авиакомпании Utair, следовавшем из Ханты-Мансийска в Челябинск, обнаружился сбой в системе кондиционирования, из-за которого в салоне не регулировалась температура. Для устранения неисправности самолет вынужденно приземлился на запасной аэродром Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«ВС ATR-72-212A RA-67683, рейс УТА117 Ханты-Мансийск — Челябинск за 14.01.2024. Произведена посадка на запасной а/п Тюмень (Рощино) при выполнении по причине неисправности правой СКВ: не регулируется температура в пассажирском салоне, как в ручном, так и в автоматическом режиме», — пояснили в публикации канала. На воздушном судне был выполнен ремонт системы кондиционирования. После вынужденной посадки самолет допустили до последующей эксплуатации.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для уточнения деталей инцидента. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.

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Во время рейса авиакомпании Utair, следовавшем из Ханты-Мансийска в Челябинск, обнаружился сбой в системе кондиционирования, из-за которого в салоне не регулировалась температура. Для устранения неисправности самолет вынужденно приземлился на запасной аэродром Тюмени. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «ВС ATR-72-212A RA-67683, рейс УТА117 Ханты-Мансийск — Челябинск за 14.01.2024. Произведена посадка на запасной а/п Тюмень (Рощино) при выполнении по причине неисправности правой СКВ: не регулируется температура в пассажирском салоне, как в ручном, так и в автоматическом режиме», — пояснили в публикации канала. На воздушном судне был выполнен ремонт системы кондиционирования. После вынужденной посадки самолет допустили до последующей эксплуатации. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для уточнения деталей инцидента. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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