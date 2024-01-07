07 января 2024
06 января 2024

Рейс Utair из ХМАО в Сочи задержали почти на 7 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Самолет из Сургута в Сочи вылетел на 6 часов 42 минуты позже запланированного времени Фото:

Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. Самолет должен был вылететь в 6:20, однако, согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоялся в 13:02.

«Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Сочи (Адлер) был задержан. Плановое время вылета 08.01.24 в 06:20. Фактическое время вылета 08.01.24 в 13:02», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету. Также запрос был направлен в адрес авиакомпании Utair. На момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало о том, что самолет авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень был задержан на 7 часов 55 минут. В справочной службе аэропорта Рощино сообщили, что перенос рейса вызван техническими неполадками.

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Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. Самолет должен был вылететь в 6:20, однако, согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоялся в 13:02. «Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Сочи (Адлер) был задержан. Плановое время вылета 08.01.24 в 06:20. Фактическое время вылета 08.01.24 в 13:02», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету. Также запрос был направлен в адрес авиакомпании Utair. На момент публикации материала ответ получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что самолет авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень был задержан на 7 часов 55 минут. В справочной службе аэропорта Рощино сообщили, что перенос рейса вызван техническими неполадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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