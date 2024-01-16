Челябинский экс-депутат Горнов: отношение к россиянам в мире осталось хорошим. Видео

16 января 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что все усложнилось, отношение к россиянам осталось прежним, считает Горнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутат заксобрания Челябинской области, бизнесмен и путешественников Владимир Горнов считает, что отношение к россиянам зарубежом осталось хорошим. В мире при этом все усложнилось, рассказал мореплаватель. «Немножко все усложнилось. Люди то, они как относились хорошо к нам (прим. автора — россиянам), так и относятся», — заявил Горнов в эфире холдинга «Гранада-пресс». До ноября 2019 года Горнов занимал пост руководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Отказался от этого поста Горнов ради кругосветного путешествия и не стал баллотироваться в новый состав ЗСО. Он совершил несколько кругосветных плаваний, в последнее из них он отправился до начала СВО и вернулся в сентябре 2022 года.

Экс-депутат заксобрания Челябинской области, бизнесмен и путешественников Владимир Горнов считает, что отношение к россиянам зарубежом осталось хорошим. В мире при этом все усложнилось, рассказал мореплаватель. «Немножко все усложнилось. Люди то, они как относились хорошо к нам (прим. автора — россиянам), так и относятся», — заявил Горнов в эфире холдинга «Гранада-пресс». До ноября 2019 года Горнов занимал пост руководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Отказался от этого поста Горнов ради кругосветного путешествия и не стал баллотироваться в новый состав ЗСО. Он совершил несколько кругосветных плаваний, в последнее из них он отправился до начала СВО и вернулся в сентябре 2022 года.