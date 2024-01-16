Челябинский экс-депутат Горнов: отношение к россиянам в мире осталось хорошим. Видео

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Конференция Единая Россия. Челябинск., горнов владимир
Несмотря на то, что все усложнилось, отношение к россиянам осталось прежним, считает Горнов Фото:

Экс-депутат заксобрания Челябинской области, бизнесмен и путешественников Владимир Горнов считает, что отношение к россиянам зарубежом осталось хорошим. В мире при этом все усложнилось, рассказал мореплаватель.

«Немножко все усложнилось. Люди то, они как относились хорошо к нам (прим. автора — россиянам), так и относятся», — заявил Горнов в эфире холдинга «Гранада-пресс».

До ноября 2019 года Горнов занимал пост руководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Отказался от этого поста Горнов ради кругосветного путешествия и не стал баллотироваться в новый состав ЗСО. Он совершил несколько кругосветных плаваний, в последнее из них он отправился до начала СВО и вернулся в сентябре 2022 года.

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Экс-депутат заксобрания Челябинской области, бизнесмен и путешественников Владимир Горнов считает, что отношение к россиянам зарубежом осталось хорошим. В мире при этом все усложнилось, рассказал мореплаватель. «Немножко все усложнилось. Люди то, они как относились хорошо к нам (прим. автора — россиянам), так и относятся», — заявил Горнов в эфире холдинга «Гранада-пресс». До ноября 2019 года Горнов занимал пост руководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и экс-главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Отказался от этого поста Горнов ради кругосветного путешествия и не стал баллотироваться в новый состав ЗСО. Он совершил несколько кругосветных плаваний, в последнее из них он отправился до начала СВО и вернулся в сентябре 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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