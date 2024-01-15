В поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры

16 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В корь-центрах будут принимать больных корью и контактных пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за распространения кори среди взрослых, в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры. Эти кабинеты принимают заразившихся пациентов, а также контактировавших с больными. Об этом сообщили на сайте медучреждения. «В связи с распространением коревой инфекции среди взрослых в Нижневартовской городской поликлинике организованы корь-центры для работы с заболевшими и контактными пациентами в очагах. Там ведется работа по наблюдению за больными и контактными лицами, в том числе с применением дистанционных технологий. Производится ежедневный контроль и обзвон пациентов, обследование и лечение», — пояснили в публикации на сайте. Корь-центр в Нижневартовской поликлинике №1 (кабинет 421) работает в будни с 8:00 до 20:00, в выходные до 14:00. С таким же графиком проходит прием в поликлинике №2 (кабинет 434). В поликлинике №3 (кабинет 109) специальный корь-центр принимает в будни с 8:00 до 18:00 и до 14:00 по выходным. Ранее URA.RU писало о том, что все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января. Такое решение власти города вынесли из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей.

Из-за распространения кори среди взрослых, в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры. Эти кабинеты принимают заразившихся пациентов, а также контактировавших с больными. Об этом сообщили на сайте медучреждения. «В связи с распространением коревой инфекции среди взрослых в Нижневартовской городской поликлинике организованы корь-центры для работы с заболевшими и контактными пациентами в очагах. Там ведется работа по наблюдению за больными и контактными лицами, в том числе с применением дистанционных технологий. Производится ежедневный контроль и обзвон пациентов, обследование и лечение», — пояснили в публикации на сайте. Корь-центр в Нижневартовской поликлинике №1 (кабинет 421) работает в будни с 8:00 до 20:00, в выходные до 14:00. С таким же графиком проходит прием в поликлинике №2 (кабинет 434). В поликлинике №3 (кабинет 109) специальный корь-центр принимает в будни с 8:00 до 18:00 и до 14:00 по выходным. Ранее URA.RU писало о том, что все школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение до 21 января. Такое решение власти города вынесли из-за превышения эпидпорога по кори, ОРВИ и гриппу среди детей.