15 января 2024

Пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции выехал на встречную полосу и устроил ДТП Фото:

На автодороге «Сургут — Нижневартовск» сотрудник полиции за рулем легкового авто марки Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano, в результате пассажирка японского внедорожника погибла. Начальник УМВД в ХМАО Дамир Сатретдинов назначил служебную проверку сообщается telegram-канале «Полиция Югры». А источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что полицейский в момент совершения ДТП был пьян.

«На 19 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погибла пассажирка Nissan Terrano. Установлено, что за рулем автомобиля Toyota, выехавшего на встречную полосу, находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский», — сообщили в пресс-службе.

Глава полиции ХМАО поручил проверить сотрудника и его руководителей. Он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его начальство понесет дисциплинарную ответственность.

Источник агентства сообщил, что сотрудник был пьян. Он привлечен к административной ответственности, в отношении него возбуждено уголовное дело. «Информация о том, что виновник аварии является сотрудником полиции стала известна лишь когда он был помещен в больницу. В момент совершения ДТП он был не при исполнении и ехал на личной машине», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск погиб человек. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем

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На автодороге «Сургут — Нижневартовск» сотрудник полиции за рулем легкового авто марки Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano, в результате пассажирка японского внедорожника погибла. Начальник УМВД в ХМАО Дамир Сатретдинов назначил служебную проверку сообщается telegram-канале «Полиция Югры». А источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что полицейский в момент совершения ДТП был пьян. «На 19 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погибла пассажирка Nissan Terrano. Установлено, что за рулем автомобиля Toyota, выехавшего на встречную полосу, находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский», — сообщили в пресс-службе. Глава полиции ХМАО поручил проверить сотрудника и его руководителей. Он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его начальство понесет дисциплинарную ответственность. Источник агентства сообщил, что сотрудник был пьян. Он привлечен к административной ответственности, в отношении него возбуждено уголовное дело. «Информация о том, что виновник аварии является сотрудником полиции стала известна лишь когда он был помещен в больницу. В момент совершения ДТП он был не при исполнении и ехал на личной машине», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск погиб человек. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем
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