На тюменской «трассе смерти» ограничили движение из-за массовой аварии

16 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за массового ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Автодорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Столкнулись Lada, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и автомобиль „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения. <…> Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован. Ранее URA.RU писало о перекрытии трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись две фуры, из-за чего погиб водитель одного из большегрузов.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за массового ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Автодорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Столкнулись Lada, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и автомобиль „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения. <…> Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован. Ранее URA.RU писало о перекрытии трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись две фуры, из-за чего погиб водитель одного из большегрузов.