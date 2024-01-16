На тюменской «трассе смерти» ограничили движение из-за массовой аварии

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В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за массового ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Автодорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий.

«Столкнулись Lada, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и автомобиль „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения. <…> Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован.

Ранее URA.RU писало о перекрытии трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись две фуры, из-за чего погиб водитель одного из большегрузов.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за массового ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. Автодорогу в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества трагичных аварий. «Столкнулись Lada, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и автомобиль „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения. <…> Движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии погиб водитель Lada, пассажир госпитализирован. Ранее URA.RU писало о перекрытии трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись две фуры, из-за чего погиб водитель одного из большегрузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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