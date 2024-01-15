В результате аварии погиб водитель одной из фур
На трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе (Омская область) столкнулись два большегруза. В результате аварии погиб водитель одной из фур, участок автодороги перекрыли. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Омской области.
«В результате ДТП водитель КамАЗ скончался на месте происшествия, водитель автомобиля ДАФ доставлен в медицинское учреждение. <…> В настоящее время движение на данном участке дороги перекрыто», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Движение автомобилей будет осуществляться через село Зимино.
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