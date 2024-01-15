15 января 2024

Часть трассы Тюмень — Омск перекрыли из-за смертельного ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощи святого князя Владимира. Тюмень, дпс
В результате аварии погиб водитель одной из фур Фото:

На трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе (Омская область) столкнулись два большегруза. В результате аварии погиб водитель одной из фур, участок автодороги перекрыли. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Омской области.

«В результате ДТП водитель КамАЗ скончался на месте происшествия, водитель автомобиля ДАФ доставлен в медицинское учреждение. <…> В настоящее время движение на данном участке дороги перекрыто», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Движение автомобилей будет осуществляться через село Зимино.

Фото:

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На трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе (Омская область) столкнулись два большегруза. В результате аварии погиб водитель одной из фур, участок автодороги перекрыли. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Омской области. «В результате ДТП водитель КамАЗ скончался на месте происшествия, водитель автомобиля ДАФ доставлен в медицинское учреждение. <…> В настоящее время движение на данном участке дороги перекрыто», — рассказали в пресс-службе ведомства. Обстоятельства аварии устанавливаются. Движение автомобилей будет осуществляться через село Зимино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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