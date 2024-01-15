15 января 2024

Осужденный депутат гордумы Кургана Пущин рискует лишиться мандата

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, пущин артур
Срок полномочий депутата Артура Пущина истекает осенью Фото:

Депутат гордумы Кургана Артур Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата, но это случится не в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальной политикой.

«После того, как приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Однако Пущин будет оспаривать это решение, поэтому если приговор и вступит в силу, то не раньше весны. Возможно даже летом», — рассказал источник.

В случае лишения мандата новым депутатом станет однопартиец Пущина из КПРФ Ярослав Андреев. Это связано с тем, что Пущин прошел по списку. Следующим в нем указан Сергей Федотов, но он сейчас является депутатом облдумы, поэтому место в гордуме достанется Андрееву, который был третьим в списке.

Депутата признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа Пущин он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. По решению суда депутату предстоит отработать 460 часов обязательных работ. Пущин не признал вину.

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Депутат гордумы Кургана Артур Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата, но это случится не в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальной политикой. «После того, как приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Однако Пущин будет оспаривать это решение, поэтому если приговор и вступит в силу, то не раньше весны. Возможно даже летом», — рассказал источник. В случае лишения мандата новым депутатом станет однопартиец Пущина из КПРФ Ярослав Андреев. Это связано с тем, что Пущин прошел по списку. Следующим в нем указан Сергей Федотов, но он сейчас является депутатом облдумы, поэтому место в гордуме достанется Андрееву, который был третьим в списке. Депутата признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа Пущин он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. По решению суда депутату предстоит отработать 460 часов обязательных работ. Пущин не признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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