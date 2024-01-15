Осужденный депутат гордумы Кургана Пущин рискует лишиться мандата

16 января 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Срок полномочий депутата Артура Пущина истекает осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат гордумы Кургана Артур Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата, но это случится не в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальной политикой. «После того, как приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Однако Пущин будет оспаривать это решение, поэтому если приговор и вступит в силу, то не раньше весны. Возможно даже летом», — рассказал источник. В случае лишения мандата новым депутатом станет однопартиец Пущина из КПРФ Ярослав Андреев. Это связано с тем, что Пущин прошел по списку. Следующим в нем указан Сергей Федотов, но он сейчас является депутатом облдумы, поэтому место в гордуме достанется Андрееву, который был третьим в списке. Депутата признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа Пущин он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. По решению суда депутату предстоит отработать 460 часов обязательных работ. Пущин не признал вину.

Депутат гордумы Кургана Артур Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата, но это случится не в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальной политикой. «После того, как приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Однако Пущин будет оспаривать это решение, поэтому если приговор и вступит в силу, то не раньше весны. Возможно даже летом», — рассказал источник. В случае лишения мандата новым депутатом станет однопартиец Пущина из КПРФ Ярослав Андреев. Это связано с тем, что Пущин прошел по списку. Следующим в нем указан Сергей Федотов, но он сейчас является депутатом облдумы, поэтому место в гордуме достанется Андрееву, который был третьим в списке. Депутата признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа Пущин он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. По решению суда депутату предстоит отработать 460 часов обязательных работ. Пущин не признал вину.