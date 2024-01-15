Осужденный депутат гордумы Кургана Пущин рискует лишиться мандата

Депутат гордумы Кургана Артур Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата, но это случится не в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальной политикой.
«После того, как приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Однако Пущин будет оспаривать это решение, поэтому если приговор и вступит в силу, то не раньше весны. Возможно даже летом», — рассказал источник.
В случае лишения мандата новым депутатом станет однопартиец Пущина из КПРФ Ярослав Андреев. Это связано с тем, что Пущин прошел по списку. Следующим в нем указан Сергей Федотов, но он сейчас является депутатом облдумы, поэтому место в гордуме достанется Андрееву, который был третьим в списке.
Депутата признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа Пущин он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. По решению суда депутату предстоит отработать 460 часов обязательных работ. Пущин не признал вину.
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