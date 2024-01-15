Суд приговорил депутата курганской гордумы Пущина к обязательным работам

Суд вынес приговор курганскому депутату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского депутата Артура Пущина суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к обязательным работам. Об этом URA.RU сообщили в курганском горсуде.

«Курганский городской суд признал виновным Пущина Артура Александровича в совершении двух преступлений по ст. 159 ч.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и одного преступления по ст. 159 ч.1 (мошенничество)», — рассказали редакции в пресс-службе суда. От наказания за последнее преступление суд Пущина освободил из-за истечения сроков давности. По двум другим эпизодам депутат гордумы был приговорен к обязательным работам. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело на Пущина поступило в горсуд в мае 2023 года. Депутата обвиняли в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. При этом во время займа он не упомянул, что его фирма находится в процедуре банкротства.

Суд признал вину депутата. Ему придется отработать 460 часов обязательных работ. На каком предприятии он будет отбывать наказание, станет известно после вступления решения суда в силу. В беседе с корреспондентом URA.RU Пущин заявил, что намерен обжаловать приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат не признал свою вину на суде. Пущин уверял, что предлагал вернуть часть денег потерпевшим. Также он сообщил, что рассчитается с долгами после полного окончания процедуры банкротства.