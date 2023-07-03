Курганский депутат Пущин в суде не признал вину в мошенничестве

04 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Пущина обвиняют в том, что в 2019 году он обманул трех человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской городской думы Артур Пущин заявил, что не прибегал к мошенническим действиям, когда занимал деньги у граждан деньги. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании по делу депутата. «Свою вину в мошеннических действия не признаю», — сообщил Пущин, отвечая на вопрос судьи. Сумма ущерба составляет, согласно обвинению, 460 тысяч рублей. При этом факт займа денежных средств подсудимый и его защитники не отрицают. Депутата обвиняют в том, что в 2019 году он обманул трех человек. Он занял у них деньги и не сообщил о проходящей процедуре банкротства своей организации. Пущин утверждает, что часть средств он возвращал. Потерпевшие показали, что политик пытался предлагать им различные варианты погашения долга, но до возврата дело не доходило. Лишь одна потерпевшая сообщила, что получила на карту деньги в размере пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутата Курганской гордумы обвинили в мошенничестве. Сам депутат утверждал, что вернет долги, когда сможет.

Депутат курганской городской думы Артур Пущин заявил, что не прибегал к мошенническим действиям, когда занимал деньги у граждан деньги. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании по делу депутата. «Свою вину в мошеннических действия не признаю», — сообщил Пущин, отвечая на вопрос судьи. Сумма ущерба составляет, согласно обвинению, 460 тысяч рублей. При этом факт займа денежных средств подсудимый и его защитники не отрицают. Депутата обвиняют в том, что в 2019 году он обманул трех человек. Он занял у них деньги и не сообщил о проходящей процедуре банкротства своей организации. Пущин утверждает, что часть средств он возвращал. Потерпевшие показали, что политик пытался предлагать им различные варианты погашения долга, но до возврата дело не доходило. Лишь одна потерпевшая сообщила, что получила на карту деньги в размере пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутата Курганской гордумы обвинили в мошенничестве. Сам депутат утверждал, что вернет долги, когда сможет.