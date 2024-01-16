Снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные снежные кучи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы массово жалуются на заваленные сугробами дворы. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные снежные кучи. В социальных сетях другие также отмечают сугробы и отсутствие снегоуборочных машин.

«12 января на территории парковки нашего ЖК „Заречный“ прошла уборка снега. В результате сделали только хуже. Снег сгребли как попало. Половина парковочных мест так и остались заметены. Зато появились три огромные уродливые кучи снега, которые вывозить никто не стал», — рассказал агентству тюменец.

В социальной сети «ВКонтакте» на подобную проблему пожаловались жители домов на Монтажников, Прокопия Артамонова, Обдорской, Михаила Сперанского. В администрации Тюмени агентству сообщили, что при сильном снегопаде городские улицы убирают дорожники, исполнители муниципального заказа, УК, арендаторы и собственники зданий. Снег должны вывезти в течение трех суток после окончания непогоды.

«Несоблюдение требований, установленных статьей №12 правил благоустройства города Тюмени для зимнего периода, влечет за собой административную ответственность — штраф на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей», — добавили в мэрии. Допускается размещать убранный снег в местах временного складирования от 7 до 14 суток в зависимости от количества выпавших осадков.

Пожаловаться на некачественную уборку дворов можно на портале «Тюмень — наш дом». Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU