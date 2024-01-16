Тюменские дворы завалило сугробами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе
Снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные снежные кучи Фото:

Тюменцы массово жалуются на заваленные сугробами дворы. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные снежные кучи. В социальных сетях другие также отмечают сугробы и отсутствие снегоуборочных машин.

«12 января на территории парковки нашего ЖК „Заречный“ прошла уборка снега. В результате сделали только хуже. Снег сгребли как попало. Половина парковочных мест так и остались заметены. Зато появились три огромные уродливые кучи снега, которые вывозить никто не стал», — рассказал агентству тюменец.

В социальной сети «ВКонтакте» на подобную проблему пожаловались жители домов на Монтажников, Прокопия Артамонова, Обдорской, Михаила Сперанского. В администрации Тюмени агентству сообщили, что при сильном снегопаде городские улицы убирают дорожники, исполнители муниципального заказа, УК, арендаторы и собственники зданий. Снег должны вывезти в течение трех суток после окончания непогоды.

«Несоблюдение требований, установленных статьей №12 правил благоустройства города Тюмени для зимнего периода, влечет за собой административную ответственность — штраф на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей», — добавили в мэрии. Допускается размещать убранный снег в местах временного складирования от 7 до 14 суток в зависимости от количества выпавших осадков.

Пожаловаться на некачественную уборку дворов можно на портале «Тюмень — наш дом». Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале.

Снег во дворах. Тюмень
Фото:
Снег во дворах. Тюмень
Фото:
Снег во дворах. Тюмень
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы массово жалуются на заваленные сугробами дворы. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные снежные кучи. В социальных сетях другие также отмечают сугробы и отсутствие снегоуборочных машин. «12 января на территории парковки нашего ЖК „Заречный“ прошла уборка снега. В результате сделали только хуже. Снег сгребли как попало. Половина парковочных мест так и остались заметены. Зато появились три огромные уродливые кучи снега, которые вывозить никто не стал», — рассказал агентству тюменец. В социальной сети «ВКонтакте» на подобную проблему пожаловались жители домов на Монтажников, Прокопия Артамонова, Обдорской, Михаила Сперанского. В администрации Тюмени агентству сообщили, что при сильном снегопаде городские улицы убирают дорожники, исполнители муниципального заказа, УК, арендаторы и собственники зданий. Снег должны вывезти в течение трех суток после окончания непогоды. «Несоблюдение требований, установленных статьей №12 правил благоустройства города Тюмени для зимнего периода, влечет за собой административную ответственность — штраф на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей», — добавили в мэрии. Допускается размещать убранный снег в местах временного складирования от 7 до 14 суток в зависимости от количества выпавших осадков. Пожаловаться на некачественную уборку дворов можно на портале «Тюмень — наш дом». Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...