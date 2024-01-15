15 января 2024

Куда тюменцам жаловаться на наледь и плохую уборку снега

Тюменцы могут пожаловаться на наледь и сугробы на городском портале
© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, сугроб, лопата, снег, уборка снега, зима, куча снега
В соцсетях жители жалуются на некачественную уборку снега во дворах Фото:

Жители Тюмени могут жаловаться на гололед, сугробы и наледь на портале «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале.

«Можно оставлять сообщения на портале „Тюмень — наш дом“ в категории „Текущее содержание дорог и ремонт“ в разделах „образовалась наледь, гололед“, „не убирают снег“: сообщить о складировании снега, образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходном переходе (кроме надземных). Кроме этого, в категории „Текущее содержание дворовой территории“ можно сообщить о нарушениях правил благоустройства и непринятии мер по уборке снега во дворах», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что тюменцев разочаровал каток на Цветном бульваре. Горожане отмечали ямы на льду и жаловались на плохую уборку снега.

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Жители Тюмени могут жаловаться на гололед, сугробы и наледь на портале «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале. «Можно оставлять сообщения на портале „Тюмень — наш дом“ в категории „Текущее содержание дорог и ремонт“ в разделах „образовалась наледь, гололед“, „не убирают снег“: сообщить о складировании снега, образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходном переходе (кроме надземных). Кроме этого, в категории „Текущее содержание дворовой территории“ можно сообщить о нарушениях правил благоустройства и непринятии мер по уборке снега во дворах», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что тюменцев разочаровал каток на Цветном бульваре. Горожане отмечали ямы на льду и жаловались на плохую уборку снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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