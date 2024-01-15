Куда тюменцам жаловаться на наледь и плохую уборку снега

Тюменцы могут пожаловаться на наледь и сугробы на городском портале

16 января 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

В соцсетях жители жалуются на некачественную уборку снега во дворах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени могут жаловаться на гололед, сугробы и наледь на портале «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале. «Можно оставлять сообщения на портале „Тюмень — наш дом“ в категории „Текущее содержание дорог и ремонт“ в разделах „образовалась наледь, гололед“, „не убирают снег“: сообщить о складировании снега, образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходном переходе (кроме надземных). Кроме этого, в категории „Текущее содержание дворовой территории“ можно сообщить о нарушениях правил благоустройства и непринятии мер по уборке снега во дворах», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что тюменцев разочаровал каток на Цветном бульваре. Горожане отмечали ямы на льду и жаловались на плохую уборку снега.

Жители Тюмени могут жаловаться на гололед, сугробы и наледь на портале «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Помимо этого, тюменцам предлагают обращаться к квартальным, номера которых также можно найти на портале. «Можно оставлять сообщения на портале „Тюмень — наш дом“ в категории „Текущее содержание дорог и ремонт“ в разделах „образовалась наледь, гололед“, „не убирают снег“: сообщить о складировании снега, образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходном переходе (кроме надземных). Кроме этого, в категории „Текущее содержание дворовой территории“ можно сообщить о нарушениях правил благоустройства и непринятии мер по уборке снега во дворах», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что тюменцев разочаровал каток на Цветном бульваре. Горожане отмечали ямы на льду и жаловались на плохую уборку снега.