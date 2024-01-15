У пьяного полицейского из ХМАО, совершившего смертельное ДТП, отсутствовала страховка на машину

Полицейский из Нижневартовска, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП, ездил на автомобиле без страховки. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном силовом ведомстве.
«На месте составили два протокола. За отсутствие страховки и не пристегнутый ремень. За выезд на полосу встречного движения и нахождение в состоянии алкогольного опьянения протоколы не составлялись в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», — рассказал журналисту агентства источник.
Виновник аварии — специалист подразделения связи МОМВД «Нижневартовский». Он ехал из Нижневартовска в Сургут и на 19-м километре автодороги за рулем Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Terrano. Пассажирка японской иномарки погибла. Ее муж получил перелом грудины, но от госпитализации он отказался.
Сам же полицейский находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него множественные ушибы и переломы. После лечения и выписки из больницы он будет привлечен к ответственности.
URA.RU запросило официальный комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano.
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