У пьяного полицейского из ХМАО, совершившего смертельное ДТП, отсутствовала страховка на машину

Полицейский из ХМАО, устроивший смертельное ДТП, находится в тяжелом состоянии

16 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Полицейский после аварии попал в больницу в тяжелом состоянии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полицейский из Нижневартовска, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП, ездил на автомобиле без страховки. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном силовом ведомстве. «На месте составили два протокола. За отсутствие страховки и не пристегнутый ремень. За выезд на полосу встречного движения и нахождение в состоянии алкогольного опьянения протоколы не составлялись в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», — рассказал журналисту агентства источник. Виновник аварии — специалист подразделения связи МОМВД «Нижневартовский». Он ехал из Нижневартовска в Сургут и на 19-м километре автодороги за рулем Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Terrano. Пассажирка японской иномарки погибла. Ее муж получил перелом грудины, но от госпитализации он отказался. Сам же полицейский находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него множественные ушибы и переломы. После лечения и выписки из больницы он будет привлечен к ответственности. URA.RU запросило официальный комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейский из Нижневартовска, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП, ездил на автомобиле без страховки. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном силовом ведомстве. «На месте составили два протокола. За отсутствие страховки и не пристегнутый ремень. За выезд на полосу встречного движения и нахождение в состоянии алкогольного опьянения протоколы не составлялись в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», — рассказал журналисту агентства источник. Виновник аварии — специалист подразделения связи МОМВД «Нижневартовский». Он ехал из Нижневартовска в Сургут и на 19-м километре автодороги за рулем Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Terrano. Пассажирка японской иномарки погибла. Ее муж получил перелом грудины, но от госпитализации он отказался. Сам же полицейский находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него множественные ушибы и переломы. После лечения и выписки из больницы он будет привлечен к ответственности. URA.RU запросило официальный комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный полицейский из ХМАО совершил смертельное ДТП на трассе. Он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano.