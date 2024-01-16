Пермские санатории завлекают отдыхающих бесплатными днями

Санатории Пермского края предлагают отдыхающим бесплатно провести у них несколько дней. Такие условия предоставляют курорты при покупке путевок. Информация об этом размещена на сайтах санаториев.
«Возобновляем любимую акцию. С 11 января при бронировании путевок в „Демидково“ каждый четвертый день в санатории — в подарок», — сказано на сайте курорта.
Похожую акцию в январе объявил санаторий «Усть-качка». Здесь бесплатный отдых предоставляют на третий день пребывания. Но в отличие от «Демидково», где можно купить путевку с проживанием в корпусе, в «Усть-Качке» оплату за дополнительный день не возьмут только при бронировании экодомов.
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