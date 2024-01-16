Пермские санатории завлекают отдыхающих бесплатными днями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, санаторий, бассейн, база отдыха
Бесплатное проживание обещают два пермских санатория Фото:

Санатории Пермского края предлагают отдыхающим бесплатно провести у них несколько дней. Такие условия предоставляют курорты при покупке путевок. Информация об этом размещена на сайтах санаториев.

«Возобновляем любимую акцию. С 11 января при бронировании путевок в „Демидково“ каждый четвертый день в санатории — в подарок», — сказано на сайте курорта.

Похожую акцию в январе объявил санаторий «Усть-качка». Здесь бесплатный отдых предоставляют на третий день пребывания. Но в отличие от «Демидково», где можно купить путевку с проживанием в корпусе, в «Усть-Качке» оплату за дополнительный день не возьмут только при бронировании экодомов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санатории Пермского края предлагают отдыхающим бесплатно провести у них несколько дней. Такие условия предоставляют курорты при покупке путевок. Информация об этом размещена на сайтах санаториев. «Возобновляем любимую акцию. С 11 января при бронировании путевок в „Демидково“ каждый четвертый день в санатории — в подарок», — сказано на сайте курорта. Похожую акцию в январе объявил санаторий «Усть-качка». Здесь бесплатный отдых предоставляют на третий день пребывания. Но в отличие от «Демидково», где можно купить путевку с проживанием в корпусе, в «Усть-Качке» оплату за дополнительный день не возьмут только при бронировании экодомов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...