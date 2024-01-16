Личные вещи Росселя и тренера Карполя выставили на всеобщее обозрение. Видео

В Екатеринбурге открылась выставка в честь 90-летия Свердловской области

16 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

У Росселя на выставке появился отдельный стенд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необычный шлем-подарок бывшему сенатору и губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, личные вещи тренера по волейболу Николая Карполя и другие предметы стали доступны екатеринбуржцам в Свердловском краеведческом музее. Там в честь 90-летия региона открылась новая выставка, где побывало URA.RU. Круглую дату официально отметят завтра, 17 января. «На этой выставке вы, может быть, не увидите глобальных декораций, современных технологий. Самое главное, что на ней собраны подлинные вещи — они хранят тепло рук тех людей, которые создавали наш регион, строили предприятия, отдавали все свои силы образованию и культуре», — заявил на открытии директор музея Александр Емельянов. Всего на выставке представлено более 100 экспонатов, которые презентуют Свердловскую область в промышленном, научном, культурном и спортивном плане. Например, здесь можно найти личные вещи легендарного тренера по волейболу Николая Карполя, шлем пилота-истребителя — подарок экс-губернатору области Эдуарду Росселю. Также яркими экспонатами стали подарок Иосифу Сталину, сделанный на Каменск-Уральском алюминиевом заводе, модели танка Т-90 и бивень моржа, расписанный видами Севера и картой СССР. Посмотреть выставку можно в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». Она будет доступна для посетителей с 16 января по 31 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необычный шлем-подарок бывшему сенатору и губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, личные вещи тренера по волейболу Николая Карполя и другие предметы стали доступны екатеринбуржцам в Свердловском краеведческом музее. Там в честь 90-летия региона открылась новая выставка, где побывало URA.RU. Круглую дату официально отметят завтра, 17 января. «На этой выставке вы, может быть, не увидите глобальных декораций, современных технологий. Самое главное, что на ней собраны подлинные вещи — они хранят тепло рук тех людей, которые создавали наш регион, строили предприятия, отдавали все свои силы образованию и культуре», — заявил на открытии директор музея Александр Емельянов. Всего на выставке представлено более 100 экспонатов, которые презентуют Свердловскую область в промышленном, научном, культурном и спортивном плане. Например, здесь можно найти личные вещи легендарного тренера по волейболу Николая Карполя, шлем пилота-истребителя — подарок экс-губернатору области Эдуарду Росселю. Также яркими экспонатами стали подарок Иосифу Сталину, сделанный на Каменск-Уральском алюминиевом заводе, модели танка Т-90 и бивень моржа, расписанный видами Севера и картой СССР. Посмотреть выставку можно в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». Она будет доступна для посетителей с 16 января по 31 марта.