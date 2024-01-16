16 января 2024

Начальник курганского УФССП Уварова лишилась одного из заместителей

Замначальника курганского УФССП Климова ушла на повышение в другой регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пресс-конференция, уфссп
Курганский пристав ушла на повышение в Волгоград Фото:

Бывший заместитель начальника курганского управления службы судебных приставов Татьяна Климова перевелась в другой регион. Данные о ней исчезли с сайта областного управления.

В ведомстве подтвердили информацию о переводе. «В результате внутриведомственной ротации приказом ФССП России Татьяну Климову назначили врио первого заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области», — сообщили в пресс-службе. Перевод состоялся в конце прошлого года

Источники редакции из числа бывших коллег Климовой расценивают событие как повышение по службе. Судебный пристав из Кургана стала фактически первым замом врио начальника главка в Волгоградской области с 2,5-миллионным населением. «Климова — сильный, компетентный специалист, поэтому справится, несмотря на сложность новых задач», — отзываются собеседники редакции.

У курганского начальника УФССП Ирины Уваровой в настоящее время осталось два заместителя. Это майор внутренней службы Дмитрий Леонов, назначенный в 2009 году, и майор Наталия Сердюкова, переехавшая в Курган из Новосибирска в апреле прошлого года.

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Бывший заместитель начальника курганского управления службы судебных приставов Татьяна Климова перевелась в другой регион. Данные о ней исчезли с сайта областного управления. В ведомстве подтвердили информацию о переводе. «В результате внутриведомственной ротации приказом ФССП России Татьяну Климову назначили врио первого заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области», — сообщили в пресс-службе. Перевод состоялся в конце прошлого года Источники редакции из числа бывших коллег Климовой расценивают событие как повышение по службе. Судебный пристав из Кургана стала фактически первым замом врио начальника главка в Волгоградской области с 2,5-миллионным населением. «Климова — сильный, компетентный специалист, поэтому справится, несмотря на сложность новых задач», — отзываются собеседники редакции. У курганского начальника УФССП Ирины Уваровой в настоящее время осталось два заместителя. Это майор внутренней службы Дмитрий Леонов, назначенный в 2009 году, и майор Наталия Сердюкова, переехавшая в Курган из Новосибирска в апреле прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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