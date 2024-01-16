Начальник курганского УФССП Уварова лишилась одного из заместителей

Бывший заместитель начальника курганского управления службы судебных приставов Татьяна Климова перевелась в другой регион. Данные о ней исчезли с сайта областного управления.
В ведомстве подтвердили информацию о переводе. «В результате внутриведомственной ротации приказом ФССП России Татьяну Климову назначили врио первого заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области», — сообщили в пресс-службе. Перевод состоялся в конце прошлого года
Источники редакции из числа бывших коллег Климовой расценивают событие как повышение по службе. Судебный пристав из Кургана стала фактически первым замом врио начальника главка в Волгоградской области с 2,5-миллионным населением. «Климова — сильный, компетентный специалист, поэтому справится, несмотря на сложность новых задач», — отзываются собеседники редакции.
У курганского начальника УФССП Ирины Уваровой в настоящее время осталось два заместителя. Это майор внутренней службы Дмитрий Леонов, назначенный в 2009 году, и майор Наталия Сердюкова, переехавшая в Курган из Новосибирска в апреле прошлого года.
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