У челябинцев в 2023 году врачи выявили более 130 тысяч различных заболеваний

У жителей Челябинской области большинство заболеваний выявили впервые

16 января 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Заболевания сердечно-сосудистой системы были выявлены почти у 29 тысяч пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области у жителей в 2023 году удалось выявить более 130 тысяч различных заболеваний. В их числе свыше 100 тысяч хронических заболеваний, почти 30 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диспансеризацией охвачены 672 тысячи жителей региона, поделилась первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В процессе диспансеризации за 2023 год удалось выявить свыше 100 тысяч хронических инфекционных заболеваний, 554 случая злокачественных образований на ранних стадиях, 28 тысяч 734 пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у которых раньше эти недуги не диагностировались. Также был обнаружено более 2 тысяч 400 новых случаев сахарного диабета и 4 тысячи 400 новых пациентов с заболеваниями легких», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Как отметила Гехт, в 2023 году диспансеризацией охвачены 672 тысячи жителей Челябинской области. Если учесть и другие профилактические мероприятия, то охват превысил 1,6 млн человек, и это вдвое больше, чем в 2022 году. 44% южноуральцев — это люди в возрасте за 60; 39% — граждане 40-59 лет, 17% — пациенты 18-39 лет. При этом на данный момент в регионе больше следят за своим здоровьем женщины. Из общего числа прошедших диспансеризацию на их долю приходится 62%.

В Челябинской области у жителей в 2023 году удалось выявить более 130 тысяч различных заболеваний. В их числе свыше 100 тысяч хронических заболеваний, почти 30 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диспансеризацией охвачены 672 тысячи жителей региона, поделилась первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В процессе диспансеризации за 2023 год удалось выявить свыше 100 тысяч хронических инфекционных заболеваний, 554 случая злокачественных образований на ранних стадиях, 28 тысяч 734 пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у которых раньше эти недуги не диагностировались. Также был обнаружено более 2 тысяч 400 новых случаев сахарного диабета и 4 тысячи 400 новых пациентов с заболеваниями легких», — сообщила Гехт в своем telegram-канале. Как отметила Гехт, в 2023 году диспансеризацией охвачены 672 тысячи жителей Челябинской области. Если учесть и другие профилактические мероприятия, то охват превысил 1,6 млн человек, и это вдвое больше, чем в 2022 году. 44% южноуральцев — это люди в возрасте за 60; 39% — граждане 40-59 лет, 17% — пациенты 18-39 лет. При этом на данный момент в регионе больше следят за своим здоровьем женщины. Из общего числа прошедших диспансеризацию на их долю приходится 62%.