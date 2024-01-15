Чиновники объяснили, почему курганским ветеранам не дали повышенные выплаты

Курганским ветеранам труда выдадут повышенные выплаты в феврале

16 января 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Ветераны труда получат повышенные выплаты в феврале Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как изменения еще не внесены в закон Курганской области. Обещанные выплаты льготники получат в феврале, пояснила начальник главного управления соцзащиты населения региона Елена Ситникова. «В соответствии с принятым губернатором Вадимом Шумковым решением по увеличению выплат в настоящее время вносятся изменения в соответствующий закон. Их должна утвердить Курганская областная дума. Поэтому сейчас ветеранам, труженикам тыла и реабилитированным перечисляются выплаты в прежнем размере. Доплату за январь они обязательно получат в феврале. А также с февраля планируется начисление выплат в удвоенном размере, как было решено главой региона», — сказала Ситникова. В феврале ветераны труда получат 702 руб., труженики тыла — 782 руб., реабилитированные — 914 руб. за февраль и дополнительно доплату в 351 рубль, 391 рубль и 457 рублей за январь, соответственно. С 1 июля данные выплаты увеличат еще раз: для ветеранов труда — 1000 руб., для тружеников тыла — 1114 руб., для реабилитированных — 1302 руб. При увеличении выплат сохранены все льготы на оплату коммунальных услуг, уточнили в пресс-службе правительства области. Вадим Шумков объявил об увеличении выплат трем категориям ветеранов Курганской области в декабре 2023 года. Тогда он утонил, что повышение соцподдержки коснется 57 684 получателей льготы. Также в регионе действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганским ветеранам труда, а также труженикам тыла и реабилитированным не выдали удвоенные выплаты в январе, так как изменения еще не внесены в закон Курганской области. Обещанные выплаты льготники получат в феврале, пояснила начальник главного управления соцзащиты населения региона Елена Ситникова. «В соответствии с принятым губернатором Вадимом Шумковым решением по увеличению выплат в настоящее время вносятся изменения в соответствующий закон. Их должна утвердить Курганская областная дума. Поэтому сейчас ветеранам, труженикам тыла и реабилитированным перечисляются выплаты в прежнем размере. Доплату за январь они обязательно получат в феврале. А также с февраля планируется начисление выплат в удвоенном размере, как было решено главой региона», — сказала Ситникова. В феврале ветераны труда получат 702 руб., труженики тыла — 782 руб., реабилитированные — 914 руб. за февраль и дополнительно доплату в 351 рубль, 391 рубль и 457 рублей за январь, соответственно. С 1 июля данные выплаты увеличат еще раз: для ветеранов труда — 1000 руб., для тружеников тыла — 1114 руб., для реабилитированных — 1302 руб. При увеличении выплат сохранены все льготы на оплату коммунальных услуг, уточнили в пресс-службе правительства области. Вадим Шумков объявил об увеличении выплат трем категориям ветеранов Курганской области в декабре 2023 года. Тогда он утонил, что повышение соцподдержки коснется 57 684 получателей льготы. Также в регионе действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг.