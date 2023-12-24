24 декабря 2023
23 декабря 2023

Губернатор Шумков заявил об увеличении выплат курганцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
По словам губернатора Шумкова, в два раза вырастут выплаты у 57 684 человек в Курганской области Фото:

С 1 января размер ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным вырастет в два раза. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«С 1 января следующего года размер ежемесячных выплат по этим трем категориям наших уважаемых пенсионеров и ветеранов вырастет в два раза», — сообщается в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Также губернатор отметил, что в Курганской области людей в таких категориях граждан всего 57 684.

Сейчас, как отметил Шумков, в Курганской области действуют коммунальные льготы 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, которые компенсируются ежемесячно. Ежемесячные выплаты же, написал Шумков, варьируются от 350 до 457 рублей, в зависимости от категории граждан. Эта сумма индексируется в два раза с Нового года. С 1 июля в новом году, по словам губернатора, ежемесячная выплата для пенсионеров ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных составит от 1000 до 1300 рублей, с сохранением всех льготы по коммунальным услугам. Выплаты будут поступать из областного бюджета

Ранее URA.RU писало, что курганцам снизили транспортный налог примерно на 27%. Также правительством были предусмотрены дополнительные льготы для многих категорий граждан, кроме того была обнулена налоговая ставка на электромобили.

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С 1 января размер ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным вырастет в два раза. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С 1 января следующего года размер ежемесячных выплат по этим трем категориям наших уважаемых пенсионеров и ветеранов вырастет в два раза», — сообщается в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Также губернатор отметил, что в Курганской области людей в таких категориях граждан всего 57 684. Сейчас, как отметил Шумков, в Курганской области действуют коммунальные льготы 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, которые компенсируются ежемесячно. Ежемесячные выплаты же, написал Шумков, варьируются от 350 до 457 рублей, в зависимости от категории граждан. Эта сумма индексируется в два раза с Нового года. С 1 июля в новом году, по словам губернатора, ежемесячная выплата для пенсионеров ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных составит от 1000 до 1300 рублей, с сохранением всех льготы по коммунальным услугам. Выплаты будут поступать из областного бюджета Ранее URA.RU писало, что курганцам снизили транспортный налог примерно на 27%. Также правительством были предусмотрены дополнительные льготы для многих категорий граждан, кроме того была обнулена налоговая ставка на электромобили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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