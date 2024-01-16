Мэр из ХМАО получил путинскую премию в Москве

Мэру Мегиона вручили премию за проект «Совет руководителей города» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Мегиона Алексей Петриченко завоевал награду премии «Служение», учрежденной администрацией президента России, в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности». Проект «Совет руководителей города» объединил представителей власти и бизнеса в вопросах развития города.

«Первое место в номинации получил проект „Совет руководителей города“. Награду получил Алексей Петриченко, глава города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В рамках проекта средствами и силами предприятий были установлены архитектурные композиции, новые детские площадки, проведен ремонт двух кольцевых развязок», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Кроме того, благодаря проекту, проведена реконструкция системы освещения, обустроены «Аллея Славы», площадь у памятника Первопроходцам и береговая зона реки Меги.

Помимо Петриченко, награду за третье место в номинации «Опыт наставника — успех молодых» получила управляющая делами мэрии Покачей Елена Кулешевич. Суть ее проекта «Человеческий капитал» заключается в подготовке муниципальных служащих силами опытных наставников. Наставники проводят тренинги, семинары и консультации, а также устраивают деловые игры для развития новых сотрудников.

Премию «Служение» для представителей органов местного самоуправления анонсировал в конце 2023 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В мероприятии участвуют градоначальники со всей страны.

Ранее URA.RU писало о том, что руководителя муниципального ресурсного центра Ханты-Мансийска Кристину Филиппенко наградили в Москве специальной премией «Служение» в номинации «Защита — общее дело». Ее проект «В единстве — наша сила» создан для помощи бойцам на передовой.