Чиновницу из Ханты-Мансийска отметили в Москве специальной премией

Руководителя муниципального ресурсного центра Ханты-Мансийска Кристину Филиппенко наградили в Москве специальной премией «Служение» в номинации «Защита — общее дело». Ее проект «В единстве — наша сила» создан для помощи бойцам на передовой, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В Москве лауреатом премии „Служение“ в номинации „Защита — общее дело“ получила руководитель ресурсного центра Кристина Филипенко. Ее проект „В единстве — наша сила“ создан для помощи бойцам на передовой, участники проводят различные патриотические встречи с детьми и ветеранами СВО. Участники встреч нарезают ткани для плетения маскировочных сетей и комплектуют коробки с гуманитарной помощью», — сообщает журналист.
Во время награждения Филиппенко не смогла сдержать слез. «Спасибо моей команде, родным, близким. Мой супруг находится на передовой. Он будет мной гордиться. Будем ждать наших героев с победой», — поблагодарила женщина организаторов церемонии.
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