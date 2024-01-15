15 января 2024

Чиновницу из Ханты-Мансийска отметили в Москве специальной премией

Глава ресурсного центра Ханты-Мансийска получила премию «Служение»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Глава ресурсного центра Ханты-Мансийска получила премию «Служение» Фото:

Руководителя муниципального ресурсного центра Ханты-Мансийска Кристину Филиппенко наградили в Москве специальной премией «Служение» в номинации «Защита — общее дело». Ее проект «В единстве — наша сила» создан для помощи бойцам на передовой, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Москве лауреатом премии „Служение“ в номинации „Защита — общее дело“ получила руководитель ресурсного центра Кристина Филипенко. Ее проект „В единстве — наша сила“ создан для помощи бойцам на передовой, участники проводят различные патриотические встречи с детьми и ветеранами СВО. Участники встреч нарезают ткани для плетения маскировочных сетей и комплектуют коробки с гуманитарной помощью», — сообщает журналист.

Во время награждения Филиппенко не смогла сдержать слез. «Спасибо моей команде, родным, близким. Мой супруг находится на передовой. Он будет мной гордиться. Будем ждать наших героев с победой», — поблагодарила женщина организаторов церемонии.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководителя муниципального ресурсного центра Ханты-Мансийска Кристину Филиппенко наградили в Москве специальной премией «Служение» в номинации «Защита — общее дело». Ее проект «В единстве — наша сила» создан для помощи бойцам на передовой, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В Москве лауреатом премии „Служение“ в номинации „Защита — общее дело“ получила руководитель ресурсного центра Кристина Филипенко. Ее проект „В единстве — наша сила“ создан для помощи бойцам на передовой, участники проводят различные патриотические встречи с детьми и ветеранами СВО. Участники встреч нарезают ткани для плетения маскировочных сетей и комплектуют коробки с гуманитарной помощью», — сообщает журналист. Во время награждения Филиппенко не смогла сдержать слез. «Спасибо моей команде, родным, близким. Мой супруг находится на передовой. Он будет мной гордиться. Будем ждать наших героев с победой», — поблагодарила женщина организаторов церемонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...