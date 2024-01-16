Путин объяснил, почему невозможно победить россиян

Путин: россиян невозможно победить из-за их уважения к Родине

16 января 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал про письмо военных лет, которое его растрогало Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победить россиян невозможно, потому что уважение друг другу и к Родине в крови у граждан страны. Об этом заявил глава России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны. «Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит. Победить такой народ невозможно, а те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, <…> уже все проиграли», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Путин также вспомнил про письмо своего деда, который писал на фронт сыну. Тот рассказал, как бабушка умирала на руках из-за попадания пули в живот. «Вот меня это так задело, то есть она знает, что умирает. Но она так любит своего мужа, что говорит ему: „Ты не плачь, не расстраивай меня“», — сообщил Владимир Путин.

Победить россиян невозможно, потому что уважение друг другу и к Родине в крови у граждан страны. Об этом заявил глава России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны. «Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит. Победить такой народ невозможно, а те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, <…> уже все проиграли», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Путин также вспомнил про письмо своего деда, который писал на фронт сыну. Тот рассказал, как бабушка умирала на руках из-за попадания пули в живот. «Вот меня это так задело, то есть она знает, что умирает. Но она так любит своего мужа, что говорит ему: „Ты не плачь, не расстраивай меня“», — сообщил Владимир Путин.