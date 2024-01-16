Baza: опознан один из участников банды, нападающей на прохожих в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
В полиции сообщили, что против банды подростков идет проверка Фото:

По кадрам из видео узнали одного из участников банды, которая нападает на людей в Белгороде. Им оказался 18-летний студент, который занимается ММА. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Одним из нападавших на прохожих в Белгороде оказался 18-летний студент, занимающийся ММА. <…> Белгородского хулигана Дениса узнали по кадрам из видео, на которых он вместе с друзьями нападает на людей», — говорится в посте канала.

Отмечается, что Денис не выходил на связь с родными несколько дней назад. При этом преподаватели не жаловались на оценки и поведение студента. В пресс-службе ГУ МВД по Белгородской области сообщили, что против банды подростков, которая избивает и случайных прохожих, идет проверка. Личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По кадрам из видео узнали одного из участников банды, которая нападает на людей в Белгороде. Им оказался 18-летний студент, который занимается ММА. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Одним из нападавших на прохожих в Белгороде оказался 18-летний студент, занимающийся ММА. <…> Белгородского хулигана Дениса узнали по кадрам из видео, на которых он вместе с друзьями нападает на людей», — говорится в посте канала. Отмечается, что Денис не выходил на связь с родными несколько дней назад. При этом преподаватели не жаловались на оценки и поведение студента. В пресс-службе ГУ МВД по Белгородской области сообщили, что против банды подростков, которая избивает и случайных прохожих, идет проверка. Личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...