16 января 2024

В Госдуме расширят список преступлений, за которые лишат гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предлагают лишать за тяжкие преступления лишать гражданства РФ Фото:

Депутаты Госдумы хотят расширить перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства РФ. Об этом говорится в подготовленном группой депутатов законопроекте.

«Предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В действующем законодательстве указаны составы преступлений, сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской деятельности.

В пояснении указано, что депутаты предлагают расширить перечень для лишения приобретенного гражданства РФ. Изменения с тяжестью состава преступления вносятся в части первой статьи 24 закона «О гражданстве Российской Федерации».

В Следственном комитете РФ предлагали лишать приобретенного гражданства РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления, об этом в декабре прошлого года сообщало RT. В СК напомнили, что сейчас закон позволяет лишать гражданства за изнасилование, но не действует при совершении убийства.

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Депутаты Госдумы хотят расширить перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства РФ. Об этом говорится в подготовленном группой депутатов законопроекте. «Предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В действующем законодательстве указаны составы преступлений, сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской деятельности. В пояснении указано, что депутаты предлагают расширить перечень для лишения приобретенного гражданства РФ. Изменения с тяжестью состава преступления вносятся в части первой статьи 24 закона «О гражданстве Российской Федерации». В Следственном комитете РФ предлагали лишать приобретенного гражданства РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления, об этом в декабре прошлого года сообщало RT. В СК напомнили, что сейчас закон позволяет лишать гражданства за изнасилование, но не действует при совершении убийства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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