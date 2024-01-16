В Госдуме расширят список преступлений, за которые лишат гражданства

17 января 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают лишать за тяжкие преступления лишать гражданства РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты Госдумы хотят расширить перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства РФ. Об этом говорится в подготовленном группой депутатов законопроекте. «Предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В действующем законодательстве указаны составы преступлений, сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской деятельности. В пояснении указано, что депутаты предлагают расширить перечень для лишения приобретенного гражданства РФ. Изменения с тяжестью состава преступления вносятся в части первой статьи 24 закона «О гражданстве Российской Федерации». В Следственном комитете РФ предлагали лишать приобретенного гражданства РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления, об этом в декабре прошлого года сообщало RT. В СК напомнили, что сейчас закон позволяет лишать гражданства за изнасилование, но не действует при совершении убийства.

Депутаты Госдумы хотят расширить перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства РФ. Об этом говорится в подготовленном группой депутатов законопроекте. «Предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В действующем законодательстве указаны составы преступлений, сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской деятельности. В пояснении указано, что депутаты предлагают расширить перечень для лишения приобретенного гражданства РФ. Изменения с тяжестью состава преступления вносятся в части первой статьи 24 закона «О гражданстве Российской Федерации». В Следственном комитете РФ предлагали лишать приобретенного гражданства РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления, об этом в декабре прошлого года сообщало RT. В СК напомнили, что сейчас закон позволяет лишать гражданства за изнасилование, но не действует при совершении убийства.