16 января 2024

Бастрыкин заинтересовался рассекреченным складом контрафакта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Полицейские изъяли на месте обыска порядка 10000 пачек поддельных сигарет Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу о работе склада в Екатеринбурге, где хранились тысячи пачек контрафактных сигарет, и сопутствующем ущербе, который получили общественники. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Выйти на след злоумышленников оперативникам помог член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что вместе с другом пытался перекрыть выезд из гаражей предполагаемым владельцам, которым все же удалось скрыться. В ходе конфликта, который едва не закончился дракой, Чукрееву пришлось применить перцовый баллончик.

«Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Свердловской области. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье об умышленное повреждении имущества», — указано в telegram-канале Следкома РФ.

По словам Чукреева, подозреваемым грозит не только уголовное дело за хранение безакцизной продукции, но и лишение водительских прав за оставление места ДТП. Предприниматели повредили машину общественников своим автомобилем и зажали коллегу Чукреева бампером.

В УМВД РФ по Екатеринбургу пояснили URA.RU, что рыночная стоимость изъятого товара составляет порядка 1,7 млн рублей. Владельцы нелицензированной продукции объявлены в розыск.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу о работе склада в Екатеринбурге, где хранились тысячи пачек контрафактных сигарет, и сопутствующем ущербе, который получили общественники. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Выйти на след злоумышленников оперативникам помог член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что вместе с другом пытался перекрыть выезд из гаражей предполагаемым владельцам, которым все же удалось скрыться. В ходе конфликта, который едва не закончился дракой, Чукрееву пришлось применить перцовый баллончик. «Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Свердловской области. По данному факту в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье об умышленное повреждении имущества», — указано в telegram-канале Следкома РФ. По словам Чукреева, подозреваемым грозит не только уголовное дело за хранение безакцизной продукции, но и лишение водительских прав за оставление места ДТП. Предприниматели повредили машину общественников своим автомобилем и зажали коллегу Чукреева бампером. В УМВД РФ по Екатеринбургу пояснили URA.RU, что рыночная стоимость изъятого товара составляет порядка 1,7 млн рублей. Владельцы нелицензированной продукции объявлены в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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