16 января 2024

В Сочи на пять часов задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, bombardier, ямал, crj 300, сотрудники аэропорт
В Сочи задержали самолет авиакомпании «Ямал» Фото:

Авиакомпания «Ямал» задержала на пять часов вылет самолета из Сочи в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейса YC 886 Сочи — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией „Ямал“. По расписанию он должен был вылететь 16 января в 22:30, однако полетит 17 января в 03:40», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

В самолете авиакомпании «Икар», который вылетел 9 января из Тюмени в Сочи произошла разгерметизация двери. После этого судно доложило о возврате на стоянку. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.

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Авиакомпания «Ямал» задержала на пять часов вылет самолета из Сочи в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейса YC 886 Сочи — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией „Ямал“. По расписанию он должен был вылететь 16 января в 22:30, однако полетит 17 января в 03:40», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. В самолете авиакомпании «Икар», который вылетел 9 января из Тюмени в Сочи произошла разгерметизация двери. После этого судно доложило о возврате на стоянку. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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