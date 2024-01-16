В Сочи на пять часов задержали рейс до Тюмени

В Сочи задержали самолет авиакомпании «Ямал» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» задержала на пять часов вылет самолета из Сочи в Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейса YC 886 Сочи — Тюмень. Самолет эксплуатируется авиакомпанией „Ямал“. По расписанию он должен был вылететь 16 января в 22:30, однако полетит 17 января в 03:40», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

В самолете авиакомпании «Икар», который вылетел 9 января из Тюмени в Сочи произошла разгерметизация двери. После этого судно доложило о возврате на стоянку. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.