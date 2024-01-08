В самолете, вылетавшем из Тюмени в Сочи, произошла разгерметизация

В самолете авиакомпании «Икар», вылетавшем из Тюмени в Сочи 9 января, разгерметизировалась дверь. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Борт прекратил разбег и вернулся на стоянку.
«Разгерметизация двери при взлете. 09.01.2024 года, аэропорт Рощино. После разрешения взлета борт прекратил разбег и доложил о сигнализации разгерметизации двери и возврате на стоянку», — говорится в сообщении telegram-канала.
Рейс выполнялся авиакомпанией «Икар». Самолет направлялся из Тюмени в Сочи. В данный момент вылет этого рейса все еще не произошел: с 07:25 он перенесен на 18:40. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.
URA.RU направило запрос в пресс-службе перевозчика. Ответ ожидается.
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