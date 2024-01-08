08 января 2024

В самолете, вылетавшем из Тюмени в Сочи, произошла разгерметизация

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, ремень безопасности, пассажирский самолет, авиаперевозки
Сигнал о ЧП поступил в момент, когда самолет еще был на земле Фото:

В самолете авиакомпании «Икар», вылетавшем из Тюмени в Сочи 9 января, разгерметизировалась дверь. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Борт прекратил разбег и вернулся на стоянку.

«Разгерметизация двери при взлете. 09.01.2024 года, аэропорт Рощино. После разрешения взлета борт прекратил разбег и доложил о сигнализации разгерметизации двери и возврате на стоянку», — говорится в сообщении telegram-канала.

Рейс выполнялся авиакомпанией «Икар». Самолет направлялся из Тюмени в Сочи. В данный момент вылет этого рейса все еще не произошел: с 07:25 он перенесен на 18:40. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.

URA.RU направило запрос в пресс-службе перевозчика. Ответ ожидается.

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В самолете авиакомпании «Икар», вылетавшем из Тюмени в Сочи 9 января, разгерметизировалась дверь. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Борт прекратил разбег и вернулся на стоянку. «Разгерметизация двери при взлете. 09.01.2024 года, аэропорт Рощино. После разрешения взлета борт прекратил разбег и доложил о сигнализации разгерметизации двери и возврате на стоянку», — говорится в сообщении telegram-канала. Рейс выполнялся авиакомпанией «Икар». Самолет направлялся из Тюмени в Сочи. В данный момент вылет этого рейса все еще не произошел: с 07:25 он перенесен на 18:40. Ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура. URA.RU направило запрос в пресс-службе перевозчика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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