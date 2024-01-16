Нидерланды и Дания передадут Украине два танка Leopard

17 января 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Танки направят на Украину в ближайшее время Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды и Дания передадут Украине два из 14-ти отремонтированных танков Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. «Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию», — заявила Кайса Оллонгрен на своей официальной странице в соцсети Х. Она отметила, что танки будут направлены на Украину в ближайшее время. Германия передавала ВСУ танки Leopard 2, однако большинство из них не функционировало. Об этом сообщил американский портал Breitbart. Журналисты отметили, что российский T-80 значительно превосходит по своим показателям Leopard.

Нидерланды и Дания передадут Украине два из 14-ти отремонтированных танков Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. «Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию», — заявила Кайса Оллонгрен на своей официальной странице в соцсети Х. Она отметила, что танки будут направлены на Украину в ближайшее время. Германия передавала ВСУ танки Leopard 2, однако большинство из них не функционировало. Об этом сообщил американский портал Breitbart. Журналисты отметили, что российский T-80 значительно превосходит по своим показателям Leopard.