Нидерланды и Дания передадут Украине два танка Leopard

Танки направят на Украину в ближайшее время
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нидерланды и Дания передадут Украине два из 14-ти отремонтированных танков Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.
«Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию», — заявила Кайса Оллонгрен на своей официальной странице в соцсети Х. Она отметила, что танки будут направлены на Украину в ближайшее время.
Германия передавала ВСУ танки Leopard 2, однако большинство из них не функционировало. Об этом сообщил американский портал Breitbart. Журналисты отметили, что российский T-80 значительно превосходит по своим показателям Leopard.
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