16 января 2024

Нидерланды и Дания передадут Украине два танка Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Танки направят на Украину в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды и Дания передадут Украине два из 14-ти отремонтированных танков Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

«Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию», — заявила Кайса Оллонгрен на своей официальной странице в соцсети Х. Она отметила, что танки будут направлены на Украину в ближайшее время.

Германия передавала ВСУ танки Leopard 2, однако большинство из них не функционировало. Об этом сообщил американский портал Breitbart. Журналисты отметили, что российский T-80 значительно превосходит по своим показателям Leopard.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерланды и Дания передадут Украине два из 14-ти отремонтированных танков Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. «Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию», — заявила Кайса Оллонгрен на своей официальной странице в соцсети Х. Она отметила, что танки будут направлены на Украину в ближайшее время. Германия передавала ВСУ танки Leopard 2, однако большинство из них не функционировало. Об этом сообщил американский портал Breitbart. Журналисты отметили, что российский T-80 значительно превосходит по своим показателям Leopard.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...