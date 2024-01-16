16 января 2024

Ведущий программы «Играй, гармонь» Заволокин рассказал о связях с Шадринском. Видео

Ведущий Заволокин: меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области снимали программу для Первого канала Фото:

Ведущий программы «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин признался, что с Шадринском (Курганская область) его связывает давняя дружба, доставшаяся по наследству от отца. Интервью с ним опубликовано в Telegram.

«Меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца. Здесь у нас много знакомых, много друзей. Замечательные таланты у вас живут и в самом Шадринске, и в Курганской области», — рассказал на камеру Захар Заволокин. Видео выложено в telegram-канале правительства региона.

Заволокин отметил что питает особую любовь к Катайскому району, где расположен женский монастырь. В нем проживают духовники семьи ведущего. Инициатором выезда на территорию съемочной бригады Первого канала послужила настоятельница местного монастыря матушка Михаила.

На протяжении нескольких дней телевизионщики работали в Курганской области. В съемках приняли участие многие артисты из разных уголков региона. Заволокин поделился, что, вероятнее всего, отснятого материала хватит не на одну передачу о курганских талантах.

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Ведущий программы «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин признался, что с Шадринском (Курганская область) его связывает давняя дружба, доставшаяся по наследству от отца. Интервью с ним опубликовано в Telegram. «Меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца. Здесь у нас много знакомых, много друзей. Замечательные таланты у вас живут и в самом Шадринске, и в Курганской области», — рассказал на камеру Захар Заволокин. Видео выложено в telegram-канале правительства региона. Заволокин отметил что питает особую любовь к Катайскому району, где расположен женский монастырь. В нем проживают духовники семьи ведущего. Инициатором выезда на территорию съемочной бригады Первого канала послужила настоятельница местного монастыря матушка Михаила. На протяжении нескольких дней телевизионщики работали в Курганской области. В съемках приняли участие многие артисты из разных уголков региона. Заволокин поделился, что, вероятнее всего, отснятого материала хватит не на одну передачу о курганских талантах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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