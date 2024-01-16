Ведущий программы «Играй, гармонь» Заволокин рассказал о связях с Шадринском. Видео

Ведущий Заволокин: меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца

17 января 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

В Курганской области снимали программу для Первого канала Фото: Илья Московец © URA.RU Ведущий программы «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин признался, что с Шадринском (Курганская область) его связывает давняя дружба, доставшаяся по наследству от отца. Интервью с ним опубликовано в Telegram. «Меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца. Здесь у нас много знакомых, много друзей. Замечательные таланты у вас живут и в самом Шадринске, и в Курганской области», — рассказал на камеру Захар Заволокин. Видео выложено в telegram-канале правительства региона. Заволокин отметил что питает особую любовь к Катайскому району, где расположен женский монастырь. В нем проживают духовники семьи ведущего. Инициатором выезда на территорию съемочной бригады Первого канала послужила настоятельница местного монастыря матушка Михаила. На протяжении нескольких дней телевизионщики работали в Курганской области. В съемках приняли участие многие артисты из разных уголков региона. Заволокин поделился, что, вероятнее всего, отснятого материала хватит не на одну передачу о курганских талантах.

Ведущий программы «Играй, гармонь любимая» Захар Заволокин признался, что с Шадринском (Курганская область) его связывает давняя дружба, доставшаяся по наследству от отца. Интервью с ним опубликовано в Telegram. «Меня связывает с Шадринском давняя дружба, переданная от отца. Здесь у нас много знакомых, много друзей. Замечательные таланты у вас живут и в самом Шадринске, и в Курганской области», — рассказал на камеру Захар Заволокин. Видео выложено в telegram-канале правительства региона. Заволокин отметил что питает особую любовь к Катайскому району, где расположен женский монастырь. В нем проживают духовники семьи ведущего. Инициатором выезда на территорию съемочной бригады Первого канала послужила настоятельница местного монастыря матушка Михаила. На протяжении нескольких дней телевизионщики работали в Курганской области. В съемках приняли участие многие артисты из разных уголков региона. Заволокин поделился, что, вероятнее всего, отснятого материала хватит не на одну передачу о курганских талантах.