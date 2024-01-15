Жители Далматовского округа стали героями нового выпуска «Играй, гармонь» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В селе Верхняя Теча Далматовского округа Курганской области сняли выпуск передачи «Играй, гармонь», которая идет по «Первому каналу». Об этом сообщается в группе «Подслушано в Далматово» в социальной сети «ВКонтакте».

«12 января 2024 года в селе Верхняя Теча состоялась съемка телепередачи „Играй, гармонь!“ — ведущие Анастасия и Захар Заволокины. В съемках передачи приняли участие творческие коллективы Далматовского МО: народный коллектив вокальная группа „Русская песня“ — руководитель Татьяна Вашина, Александр Тарасов (село Кривское), Юрий Зеленин и Валентина Мыльникова (село Широково), руководитель Надежда Провалова», — указано в посте группы.

Жителей, желавших выступить с творческим номером, сначала прослушали. После этого отобранных участников пригласили на съемочную площадку. Пока неизвестно, когда выпуск с жителями Далматовского округа выйдет в эфир.

Ранее URA.RU писало, что курганец на федеральном телеканале спел романс на стихи Гумилева. Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

В Курганской области снимали новый выпуск передачи «Играй, гармонь» Фото: группа «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте»