В Курганской области сняли выпуск легендарной передачи «Первого канала». Фото

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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, народный костюм
Жители Далматовского округа стали героями нового выпуска «Играй, гармонь» Фото:

В селе Верхняя Теча Далматовского округа Курганской области сняли выпуск передачи «Играй, гармонь», которая идет по «Первому каналу». Об этом сообщается в группе «Подслушано в Далматово» в социальной сети «ВКонтакте».

«12 января 2024 года в селе Верхняя Теча состоялась съемка телепередачи „Играй, гармонь!“ — ведущие Анастасия и Захар Заволокины. В съемках передачи приняли участие творческие коллективы Далматовского МО: народный коллектив вокальная группа „Русская песня“ — руководитель Татьяна Вашина, Александр Тарасов (село Кривское), Юрий Зеленин и Валентина Мыльникова (село Широково), руководитель Надежда Провалова», — указано в посте группы.

Жителей, желавших выступить с творческим номером, сначала прослушали. После этого отобранных участников пригласили на съемочную площадку. Пока неизвестно, когда выпуск с жителями Далматовского округа выйдет в эфир.

Ранее URA.RU писало, что курганец на федеральном телеканале спел романс на стихи Гумилева. Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

В Курганской области снимали новый выпуск передачи «Играй, гармонь»
В Курганской области снимали новый выпуск передачи «Играй, гармонь»
Фото:
Жители села Верхняя Теча спели песни для легендарной передачи «Первого канала»
Жители села Верхняя Теча спели песни для легендарной передачи «Первого канала»
Фото:

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В селе Верхняя Теча Далматовского округа Курганской области сняли выпуск передачи «Играй, гармонь», которая идет по «Первому каналу». Об этом сообщается в группе «Подслушано в Далматово» в социальной сети «ВКонтакте». «12 января 2024 года в селе Верхняя Теча состоялась съемка телепередачи „Играй, гармонь!“ — ведущие Анастасия и Захар Заволокины. В съемках передачи приняли участие творческие коллективы Далматовского МО: народный коллектив вокальная группа „Русская песня“ — руководитель Татьяна Вашина, Александр Тарасов (село Кривское), Юрий Зеленин и Валентина Мыльникова (село Широково), руководитель Надежда Провалова», — указано в посте группы. Жителей, желавших выступить с творческим номером, сначала прослушали. После этого отобранных участников пригласили на съемочную площадку. Пока неизвестно, когда выпуск с жителями Далматовского округа выйдет в эфир. Ранее URA.RU писало, что курганец на федеральном телеканале спел романс на стихи Гумилева. Житель Варгашинского округа Курганской области Вячеслав Федоров-Богатырев приехал на передачу Андрея Малахов «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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