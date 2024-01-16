16 января 2024

В ЯНАО освободившийся заключенный убил отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма, колюячая проволока
В Ноябрьске освободившийся из колонии мужчина до смерти избил своего отца Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали местного жителя, вернувшегося из мест лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в убийстве собственного отца, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Ноябрьске 13 января вернувшийся из мест лишения свободы 28-летний местный житель в ходе ссоры с отцом жестоко избил пожилого человека. На следующий день тело 70-летнего мужчины обнаружили родственники. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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В Ноябрьске (ЯНАО) силовики задержали местного жителя, вернувшегося из мест лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в убийстве собственного отца, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Ноябрьске 13 января вернувшийся из мест лишения свободы 28-летний местный житель в ходе ссоры с отцом жестоко избил пожилого человека. На следующий день тело 70-летнего мужчины обнаружили родственники. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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