16 января 2024

Курганский депутат-банкир Лушников объявил подчиненным, что уходит на СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, портрет, лушников алексей
Алексей Лушников объявил коллективу банка «Курган», где он является председателем правления, что отправится на СВО Фото:
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Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников объявил коллективу, что отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к крупному бизнесу региона.

«Вчера Лушников, директор банка „Курган“, сказал, что уходит на специальную военную операцию. Причин не знаем», — рассказали источники. С их слов, он сообщил об этом коллективу банка 16 января.

Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Лушникова на его личный номер, чтобы уточнить информацию по теме. У депутата на звонок установлен автоответчик.

Лушников занимает должность председателя правления ООО Банк «Курган» с 2017 года по настоящее время. Также он является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в гордуме и представляет РФСОО «Федерация тайского бокса — муайтай» в регионе.

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Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников объявил коллективу, что отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к крупному бизнесу региона. «Вчера Лушников, директор банка „Курган“, сказал, что уходит на специальную военную операцию. Причин не знаем», — рассказали источники. С их слов, он сообщил об этом коллективу банка 16 января. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Лушникова на его личный номер, чтобы уточнить информацию по теме. У депутата на звонок установлен автоответчик. Лушников занимает должность председателя правления ООО Банк «Курган» с 2017 года по настоящее время. Также он является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в гордуме и представляет РФСОО «Федерация тайского бокса — муайтай» в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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