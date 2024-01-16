Курганский депутат-банкир Лушников объявил подчиненным, что уходит на СВО. Инсайд

17 января 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Алексей Лушников объявил коллективу банка «Курган», где он является председателем правления, что отправится на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников объявил коллективу, что отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к крупному бизнесу региона. «Вчера Лушников, директор банка „Курган“, сказал, что уходит на специальную военную операцию. Причин не знаем», — рассказали источники. С их слов, он сообщил об этом коллективу банка 16 января. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Лушникова на его личный номер, чтобы уточнить информацию по теме. У депутата на звонок установлен автоответчик. Лушников занимает должность председателя правления ООО Банк «Курган» с 2017 года по настоящее время. Также он является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в гордуме и представляет РФСОО «Федерация тайского бокса — муайтай» в регионе.

Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников объявил коллективу, что отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к крупному бизнесу региона. «Вчера Лушников, директор банка „Курган“, сказал, что уходит на специальную военную операцию. Причин не знаем», — рассказали источники. С их слов, он сообщил об этом коллективу банка 16 января. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Лушникова на его личный номер, чтобы уточнить информацию по теме. У депутата на звонок установлен автоответчик. Лушников занимает должность председателя правления ООО Банк «Курган» с 2017 года по настоящее время. Также он является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в гордуме и представляет РФСОО «Федерация тайского бокса — муайтай» в регионе.