Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников объявил коллективу, что отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к крупному бизнесу региона.
«Вчера Лушников, директор банка „Курган“, сказал, что уходит на специальную военную операцию. Причин не знаем», — рассказали источники. С их слов, он сообщил об этом коллективу банка 16 января.
Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Лушникова на его личный номер, чтобы уточнить информацию по теме. У депутата на звонок установлен автоответчик.
Лушников занимает должность председателя правления ООО Банк «Курган» с 2017 года по настоящее время. Также он является председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в гордуме и представляет РФСОО «Федерация тайского бокса — муайтай» в регионе.
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