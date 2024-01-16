16 января 2024

Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. Инсайд

В ДТП погиб замначальника управления департамента регбезопасности ХМАО Вавилов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, возложение цветов, церемония, гвоздика
В ДТП погиб чиновник правительства ХМАО Сергей Вавилов Фото:

Замначальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло недалеко от поселка Талинка в Октябрьском районе округа, куда чиновник, по данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, направлялся в командировку на служебном автомобиле.

«Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Октябрьском районе, куда замначальника управления департамента регбезопасности Вавилов отправился в командировку. Водитель служебного автомобиля не учел боковой интервал и столкнулся со стоящей на обочине машиной с полуприцепом. От удара Вавилов, ехавший на пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт смертельного ДТП, однако раскрывать фамилии участников и их должности отказались. «Все обстоятельства аварии выясняются», — уточнили в ведомстве. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос, ответ ожидается.

Долгое время Вавилов работал в правоохранительных органах Югры. После выхода на пенсию возглавил отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в департаменте.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замначальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло недалеко от поселка Талинка в Октябрьском районе округа, куда чиновник, по данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, направлялся в командировку на служебном автомобиле. «Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Октябрьском районе, куда замначальника управления департамента регбезопасности Вавилов отправился в командировку. Водитель служебного автомобиля не учел боковой интервал и столкнулся со стоящей на обочине машиной с полуприцепом. От удара Вавилов, ехавший на пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт смертельного ДТП, однако раскрывать фамилии участников и их должности отказались. «Все обстоятельства аварии выясняются», — уточнили в ведомстве. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос, ответ ожидается. Долгое время Вавилов работал в правоохранительных органах Югры. После выхода на пенсию возглавил отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...