Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. Инсайд

В ДТП погиб замначальника управления департамента регбезопасности ХМАО Вавилов

17 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

В ДТП погиб чиновник правительства ХМАО Сергей Вавилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замначальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло недалеко от поселка Талинка в Октябрьском районе округа, куда чиновник, по данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, направлялся в командировку на служебном автомобиле. «Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Октябрьском районе, куда замначальника управления департамента регбезопасности Вавилов отправился в командировку. Водитель служебного автомобиля не учел боковой интервал и столкнулся со стоящей на обочине машиной с полуприцепом. От удара Вавилов, ехавший на пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт смертельного ДТП, однако раскрывать фамилии участников и их должности отказались. «Все обстоятельства аварии выясняются», — уточнили в ведомстве. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос, ответ ожидается. Долгое время Вавилов работал в правоохранительных органах Югры. После выхода на пенсию возглавил отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в департаменте.

Замначальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло недалеко от поселка Талинка в Октябрьском районе округа, куда чиновник, по данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, направлялся в командировку на служебном автомобиле. «Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Октябрьском районе, куда замначальника управления департамента регбезопасности Вавилов отправился в командировку. Водитель служебного автомобиля не учел боковой интервал и столкнулся со стоящей на обочине машиной с полуприцепом. От удара Вавилов, ехавший на пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт смертельного ДТП, однако раскрывать фамилии участников и их должности отказались. «Все обстоятельства аварии выясняются», — уточнили в ведомстве. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос, ответ ожидается. Долгое время Вавилов работал в правоохранительных органах Югры. После выхода на пенсию возглавил отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в департаменте.