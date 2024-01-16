Замначальника управления в департаменте региональной безопасности ХМАО Сергей Вавилов погиб в автокатастрофе. ДТП произошло недалеко от поселка Талинка в Октябрьском районе округа, куда чиновник, по данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, направлялся в командировку на служебном автомобиле.
«Чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Октябрьском районе, куда замначальника управления департамента регбезопасности Вавилов отправился в командировку. Водитель служебного автомобиля не учел боковой интервал и столкнулся со стоящей на обочине машиной с полуприцепом. От удара Вавилов, ехавший на пассажирском сидении, скончался до приезда медиков. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт смертельного ДТП, однако раскрывать фамилии участников и их должности отказались. «Все обстоятельства аварии выясняются», — уточнили в ведомстве. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос, ответ ожидается.
Долгое время Вавилов работал в правоохранительных органах Югры. После выхода на пенсию возглавил отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности в департаменте.
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