В РФ нашли наркосодержащие БАДы в свободной продаже

17 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Сергей Зеленец сообщил, что передозировка сибутрамином может привести к фатальным последствиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На российских маркетплейсах можно приобрести биологически активные добавки к пище, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта. Об этом сообщили в Международной ассоциации «Антиконтрафакт». «Провели контрольную закупку китайского препарата <…> „Капсулы для похудения“ — экспертиза показала наличие в нем сибутрамина», — сообщили в организации. Их слова передают «Известия». Руководитель Центра защиты правообладателей Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко сообщил, что сибутрамин — это лекарственное средство, которое с 24 января 2008 года входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Президент Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец отметил, что передозировка сибутрамином может привести к фатальным последствиям. По его словам, препарат нельзя принимать людям, страдающим от артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Уточняется, что на упаковке к добавке сибутрамин не был указан. В карточке товара рассказывается только о растительном происхождении препарата. Ранее сообщалось, что в России в период с января по июнь текущего года в России более чем на 50% увеличился спрос на БАДы, используемые при похмелье. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта попросил запретить врачам выписывать биологически-активные добавки пациентам, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На российских маркетплейсах можно приобрести биологически активные добавки к пище, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта. Об этом сообщили в Международной ассоциации «Антиконтрафакт». «Провели контрольную закупку китайского препарата <…> „Капсулы для похудения“ — экспертиза показала наличие в нем сибутрамина», — сообщили в организации. Их слова передают «Известия». Руководитель Центра защиты правообладателей Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко сообщил, что сибутрамин — это лекарственное средство, которое с 24 января 2008 года входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Президент Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец отметил, что передозировка сибутрамином может привести к фатальным последствиям. По его словам, препарат нельзя принимать людям, страдающим от артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Уточняется, что на упаковке к добавке сибутрамин не был указан. В карточке товара рассказывается только о растительном происхождении препарата. Ранее сообщалось, что в России в период с января по июнь текущего года в России более чем на 50% увеличился спрос на БАДы, используемые при похмелье. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта попросил запретить врачам выписывать биологически-активные добавки пациентам, передает «Ридус».