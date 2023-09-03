В России за полгода резко вырос спрос на БАДы, применяемые при похмелье

04 сентября 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Эксперты связывают увеличение спроса на средства от похмелья с ростом культуры потребления алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В период с января по июнь текущего в России более чем на 50% увеличился спрос на БАДы, используемых при похмелье. Такие данные приводят аналитики DSM Group. «В январе—июне продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4%, до 165,4 млн рублей», — приводит данные статистики « Коммерсант» . Такой рост реализации в финансовом эквиваленте связан с подорожанием этих препаратов. В некоторых аптеках продажи средств от похмелья выросли на 274%. Самым популярным стал препарат «Алкозинал». Его продажи выросли на 413%. Следом идут средства «Алкодетокс», отмечен рост на 36%, и «Антиполицай». Спрос на этот БАД увеличился на 35%, — рассказали в сети «36,6». Повышенный спрос аналитики объясняют тем, что производители и импортеры стали более активно продвигать эти препараты. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз связывает рост популярности БАДов от похмелья с тем, что «в России повышается культура потребления легального алкоголя». Ранее сообщалось, что в общественная организация «Деловая Россия» попросила правительство усилить контроль за производством и оборотом БАДов. Однако власти страны данную инициативу не поддержали. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В период с января по июнь текущего в России более чем на 50% увеличился спрос на БАДы, используемых при похмелье. Такие данные приводят аналитики DSM Group. «В январе—июне продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4%, до 165,4 млн рублей», — приводит данные статистики «Коммерсант». Такой рост реализации в финансовом эквиваленте связан с подорожанием этих препаратов. В некоторых аптеках продажи средств от похмелья выросли на 274%. Самым популярным стал препарат «Алкозинал». Его продажи выросли на 413%. Следом идут средства «Алкодетокс», отмечен рост на 36%, и «Антиполицай». Спрос на этот БАД увеличился на 35%, — рассказали в сети «36,6». Повышенный спрос аналитики объясняют тем, что производители и импортеры стали более активно продвигать эти препараты. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз связывает рост популярности БАДов от похмелья с тем, что «в России повышается культура потребления легального алкоголя». Ранее сообщалось, что в общественная организация «Деловая Россия» попросила правительство усилить контроль за производством и оборотом БАДов. Однако власти страны данную инициативу не поддержали. Эксперты считают, что такая мера может негативно отразиться на потребителе.