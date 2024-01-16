Мэрия Пыть-Яха выплатит компенсацию мальчику, который упал в яму с кипятком

17 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Прокуратура постановила выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Пыть-Яха постановила мэрии выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей мальчику, который в сентябре 2023 года упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосетей. Ребенок получил ожоги ног. На месте аварии отсутствовало ограждение, из-за чего трое сотрудников Управления городского хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента.

Прокуратура Пыть-Яха постановила мэрии выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей мальчику, который в сентябре 2023 года упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосетей. Ребенок получил ожоги ног. На месте аварии отсутствовало ограждение, из-за чего трое сотрудников Управления городского хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента.