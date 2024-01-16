Мэрия Пыть-Яха выплатит компенсацию мальчику, который упал в яму с кипятком

Прокуратура Пыть-Яха постановила мэрии выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей мальчику, который в сентябре 2023 года упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосетей. Ребенок получил ожоги ног. На месте аварии отсутствовало ограждение, из-за чего трое сотрудников Управления городского хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента.
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