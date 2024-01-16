16 января 2024

Мэрия Пыть-Яха выплатит компенсацию мальчику, который упал в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Прокуратура постановила выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей Фото:

Прокуратура Пыть-Яха постановила мэрии выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей мальчику, который в сентябре 2023 года упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосетей. Ребенок получил ожоги ног. На месте аварии отсутствовало ограждение, из-за чего трое сотрудников Управления городского хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пыть-Яха постановила мэрии выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей мальчику, который в сентябре 2023 года упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосетей. Ребенок получил ожоги ног. На месте аварии отсутствовало ограждение, из-за чего трое сотрудников Управления городского хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...