Власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников

Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск лидируют по киберпреступлениям в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
На Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск приходится 50% всех киберпреступлений Фото:

Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска чаще всего в регионе попадаются на уловки киберпреступников. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Депбезопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети Вконтакте.

«Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск занимают половину всех преступлений [совершаемых дистанционными мошенниками] — рассказал Андрей Поротников. Если брать статистику по случаям киберпреступности на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Югорск и Советский район.

Наиболее благополучная ситуация в сельской местности. Меньше всего от действий злоумышленников страдают жители Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО. Об этом Наталья Западнова сообщила в своих соцсетях.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска чаще всего в регионе попадаются на уловки киберпреступников. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Депбезопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети Вконтакте. «Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск занимают половину всех преступлений [совершаемых дистанционными мошенниками] — рассказал Андрей Поротников. Если брать статистику по случаям киберпреступности на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Югорск и Советский район. Наиболее благополучная ситуация в сельской местности. Меньше всего от действий злоумышленников страдают жители Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО. Об этом Наталья Западнова сообщила в своих соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...