Власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников

Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска чаще всего в регионе попадаются на уловки киберпреступников. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Депбезопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети Вконтакте.
«Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск занимают половину всех преступлений [совершаемых дистанционными мошенниками] — рассказал Андрей Поротников. Если брать статистику по случаям киберпреступности на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Югорск и Советский район.
Наиболее благополучная ситуация в сельской местности. Меньше всего от действий злоумышленников страдают жители Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО. Об этом Наталья Западнова сообщила в своих соцсетях.
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