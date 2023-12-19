Власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников

Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск лидируют по киберпреступлениям в ХМАО

19 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

На Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск приходится 50% всех киберпреступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска чаще всего в регионе попадаются на уловки киберпреступников. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Депбезопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети Вконтакте. «Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск занимают половину всех преступлений [совершаемых дистанционными мошенниками] — рассказал Андрей Поротников. Если брать статистику по случаям киберпреступности на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Югорск и Советский район. Наиболее благополучная ситуация в сельской местности. Меньше всего от действий злоумышленников страдают жители Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО. Об этом Наталья Западнова сообщила в своих соцсетях.

Жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска чаще всего в регионе попадаются на уловки киберпреступников. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Депбезопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети Вконтакте. «Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск занимают половину всех преступлений [совершаемых дистанционными мошенниками] — рассказал Андрей Поротников. Если брать статистику по случаям киберпреступности на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Югорск и Советский район. Наиболее благополучная ситуация в сельской местности. Меньше всего от действий злоумышленников страдают жители Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО. Об этом Наталья Западнова сообщила в своих соцсетях.