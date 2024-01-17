Госдуме предложат упростить выдачу ВНЖ иностранцам

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, памятник георгию победоносцу, триколор, флаг россии, москва
Законопроект облегчит получение ВНЖ для иностранцев Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, который даст возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона <…> предлагается дополнить <…> пунктом <…> предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ <…> вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Депутаты предлагают расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство на российской территории без необходимости получения разрешения на временное проживание.

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В Госдуму будет внесен законопроект, который даст возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проектом федерального закона <…> предлагается дополнить <…> пунктом <…> предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ <…> вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Депутаты предлагают расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство на российской территории без необходимости получения разрешения на временное проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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