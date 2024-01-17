Политика Госдуме предложат упростить выдачу ВНЖ иностранцам 17 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Законопроект облегчит получение ВНЖ для иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму будет внесен законопроект, который даст возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проектом федерального закона <…> предлагается дополнить <…> пунктом <…> предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ <…> вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Депутаты предлагают расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство на российской территории без необходимости получения разрешения на временное проживание. В Госдуму будет внесен законопроект, который даст возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проектом федерального закона <…> предлагается дополнить <…> пунктом <…> предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ <…> вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Депутаты предлагают расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство на российской территории без необходимости получения разрешения на временное проживание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям