Госдуме предложат упростить выдачу ВНЖ иностранцам

В Госдуму будет внесен законопроект, который даст возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Проектом федерального закона <…> предлагается дополнить <…> пунктом <…> предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ <…> вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», — говорится в документе. Он есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Депутаты предлагают расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство на российской территории без необходимости получения разрешения на временное проживание.
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