В ГД хотят давать ВНЖ иностранцам, преследуемым за поддержку РФ

19 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесли законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, преследуемым за поддержку России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона в части выдачи вида на жительство иностранному гражданину, подвергшемуся уголовному преследованию за поддержку России», — говорится в опубликованном документе. Так, предлагается расширить круг лиц, которые имеют право получать вид на жительство на территории РФ без необходимости получения разрешения на временное проживание. Ранее США выразили готовность «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Как отметили в Минфине страны, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями, передает «Национальная служба новостей».

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона в части выдачи вида на жительство иностранному гражданину, подвергшемуся уголовному преследованию за поддержку России», — говорится в опубликованном документе. Так, предлагается расширить круг лиц, которые имеют право получать вид на жительство на территории РФ без необходимости получения разрешения на временное проживание. Ранее США выразили готовность «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Как отметили в Минфине страны, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями, передает «Национальная служба новостей».