В ГД хотят давать ВНЖ иностранцам, преследуемым за поддержку РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , документ, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
В Госдуму внесли законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, преследуемым за поддержку России Фото:

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона в части выдачи вида на жительство иностранному гражданину, подвергшемуся уголовному преследованию за поддержку России», — говорится в опубликованном документе. Так, предлагается расширить круг лиц, которые имеют право получать вид на жительство на территории РФ без необходимости получения разрешения на временное проживание.

Ранее США выразили готовность «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Как отметили в Минфине страны, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона в части выдачи вида на жительство иностранному гражданину, подвергшемуся уголовному преследованию за поддержку России», — говорится в опубликованном документе. Так, предлагается расширить круг лиц, которые имеют право получать вид на жительство на территории РФ без необходимости получения разрешения на временное проживание. Ранее США выразили готовность «более агрессивно» применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Как отметили в Минфине страны, Вашингтон готов использовать ограничения для «преследования» лиц, которые поддерживают «подсанкционную деятельность» или находящихся под американскими санкциями, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...