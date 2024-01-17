Храм в селе Частоозерье получил икону Крещения Господня (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В храм Рождества Христова в селе Частоозерье Курганской области доставили двухметровую икону Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«16 января в храм Рождества Христова села Частоозерье была доставлена свеженаписанная икона Крещения Господня. Икона была заказана в конце ноября у иконописца из города Владимира Николая Богаткина. Образ имеет размеры: 2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту», — сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам, иконописца, икону такого большого формата он писал впервые.

Настоятель храма иерей Александр Шумилов отметил, что написание иконы было заказано в ноябре прошлого года. Икону уже освятили и в ближайшее время для нее сделают специальную подставку для удобства верующих.

В храм в селе Частоозерье привезли двухметровую икону Крещения Господня Фото: группа «ДОЛИАЛЬ» в соцсети «ВКонтакте»