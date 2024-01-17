В курганском храме появилась двухметровая икона. Фото

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Храм в селе Частоозерье получил икону Крещения Господня (архивное фото) Фото:

В храм Рождества Христова в селе Частоозерье Курганской области доставили двухметровую икону Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«16 января в храм Рождества Христова села Частоозерье была доставлена свеженаписанная икона Крещения Господня. Икона была заказана в конце ноября у иконописца из города Владимира Николая Богаткина. Образ имеет размеры: 2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту», — сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам, иконописца, икону такого большого формата он писал впервые.

Настоятель храма иерей Александр Шумилов отметил, что написание иконы было заказано в ноябре прошлого года. Икону уже освятили и в ближайшее время для нее сделают специальную подставку для удобства верующих.

В храм в селе Частоозерье привезли двухметровую икону Крещения Господня
В храм в селе Частоозерье привезли двухметровую икону Крещения Господня
Фото:
Образ для курганского храма написал иконописец Николай Богаткин
Образ для курганского храма написал иконописец Николай Богаткин
Фото:

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В храм Рождества Христова в селе Частоозерье Курганской области доставили двухметровую икону Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии. «16 января в храм Рождества Христова села Частоозерье была доставлена свеженаписанная икона Крещения Господня. Икона была заказана в конце ноября у иконописца из города Владимира Николая Богаткина. Образ имеет размеры: 2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту», — сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам, иконописца, икону такого большого формата он писал впервые. Настоятель храма иерей Александр Шумилов отметил, что написание иконы было заказано в ноябре прошлого года. Икону уже освятили и в ближайшее время для нее сделают специальную подставку для удобства верующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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