Минфин избавился от евро в фонде благосостояния России

17 января 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Минфин реализовал 573,7 миллиона евро за декабрь 2023 года, чем обнулил данную валюту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ лишился евро. От него избавился Минфин. «В декабре 2023 года часть средств из Фонда на счетах в Банке России в суммах <…> 573,7 миллиона евро была реализована. <…> На счете в евро сформировался нулевой остаток», — сообщается на сайте финансового министерства. Минфин отметил, что в целом за декабрь прошлого года Фонд помимо евро конвертировал 114 947,6 миллиона китайских юаней и 232 584,5 килограмма золота. Средства были реализованы на сумму в 2 900 000,0 миллионов рублей. В настоящий момент объем национального Фонда составляет 11,965 триллиона рублей. Теперь средства можно инвестировать только в юани или золото. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2024 году средства из Фонда могут быть использованы, если цены на нефть упадут. В ведомстве также посчитали, что дефицит бюджета в 2023 году может составить 3,2 триллиона рублей. Россия в рамках БРИКС также планирует запустить единую нацвалюту, передает РАПСИ.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ лишился евро. От него избавился Минфин. «В декабре 2023 года часть средств из Фонда на счетах в Банке России в суммах <…> 573,7 миллиона евро была реализована. <…> На счете в евро сформировался нулевой остаток», — сообщается на сайте финансового министерства. Минфин отметил, что в целом за декабрь прошлого года Фонд помимо евро конвертировал 114 947,6 миллиона китайских юаней и 232 584,5 килограмма золота. Средства были реализованы на сумму в 2 900 000,0 миллионов рублей. В настоящий момент объем национального Фонда составляет 11,965 триллиона рублей. Теперь средства можно инвестировать только в юани или золото. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2024 году средства из Фонда могут быть использованы, если цены на нефть упадут. В ведомстве также посчитали, что дефицит бюджета в 2023 году может составить 3,2 триллиона рублей. Россия в рамках БРИКС также планирует запустить единую нацвалюту, передает РАПСИ.